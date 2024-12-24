AstraZeneca отозвала заявку на разрешение продажи препарата от рака легких в ЕС
AstraZeneca и Daiichi Sankyo Co добровольно отозвали заявку на разрешение продажи лекарства от рака легких в Европейском союзе, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компаний.
В официальном заявлении говорится, что компании приняли такое решение после получения отзыва от комитета по лекарственным препаратам Европейского агентства. Исследования показали, что лекарство действительно может помочь некоторым пациентам, но результаты не были статистически значимы.
Astra и Daiichi Sankyo продолжат работу над тем, чтобы препарат стал доступен пациентам. Они добавили, что намерены продолжать испытания препарата в различных условиях.
Отмечается, что заявка на регистрацию препарата Dato-DXd в ЕС для лечения пациентов с метастатическим раком молочной железы по-прежнему находится на рассмотрении.