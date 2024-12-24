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AstraZeneca отозвала заявку на разрешение продажи препарата от рака легких в ЕС

Ведомости

AstraZeneca и Daiichi Sankyo Co добровольно отозвали заявку на разрешение продажи лекарства от рака легких в Европейском союзе, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компаний.

В официальном заявлении говорится, что компании приняли такое решение после получения отзыва от комитета по лекарственным препаратам Европейского агентства. Исследования показали, что лекарство действительно может помочь некоторым пациентам, но результаты не были статистически значимы.

Astra и Daiichi Sankyo продолжат работу над тем, чтобы препарат стал доступен пациентам. Они добавили, что намерены продолжать испытания препарата в различных условиях.

Отмечается, что заявка на регистрацию препарата Dato-DXd в ЕС для лечения пациентов с метастатическим раком молочной железы по-прежнему находится на рассмотрении.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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