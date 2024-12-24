Бастрыкин поручил возбудить дело о бездействии по ликвидации мазута в Анапе
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил СУ СК по Краснодарскому краю возбудить уголовное дело из-за недостаточности мер местных властей при устранении последствий разлива мазута в Анапе, сообщили в Telegram-канале информационного центра ведомства.
Таким шагом Бастрыкин отреагировал на комментарии местных жителей о том, что уборкой отходов на побережье занимаются только «неравнодушные», сбор отходов не нормирован, пояснили в СК.
«Вместе с тем уборка мазута в границах береговой линии осуществляется только неравнодушными гражданами, специальная техника для выполнения работ не выделена, вывоз отходов не организован. Также отмечается, что 22 декабря текущего года из-за шторма емкости с нефтепродуктами, складирование которых осуществлялось на пляжах, вновь попали в море», – говорится в сообщении о жалобах жителей.
15 декабря два танкера, перевозивших по 4 т мазута, потерпели крушение в Керченском проливе, в результате чего в Черном море случилась экологическая катастрофа. Сейчас в Краснодарском крае работает комиссия, которая докладывает о результатах президенту Владимиру Путину, а также руководству администрации президента и правительства.