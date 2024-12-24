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Бастрыкин поручил возбудить дело о бездействии по ликвидации мазута в Анапе

Ведомости

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил СУ СК по Краснодарскому краю возбудить уголовное дело из-за недостаточности мер местных властей при устранении последствий разлива мазута в Анапе, сообщили в Telegram-канале информационного центра ведомства.

Таким шагом Бастрыкин отреагировал на комментарии местных жителей о том, что уборкой отходов на побережье занимаются только «неравнодушные», сбор отходов не нормирован, пояснили в СК.

«Вместе с тем уборка мазута в границах береговой линии осуществляется только неравнодушными гражданами, специальная техника для выполнения работ не выделена, вывоз отходов не организован. Также отмечается, что 22 декабря текущего года из-за шторма емкости с нефтепродуктами, складирование которых осуществлялось на пляжах, вновь попали в море», – говорится в сообщении о жалобах жителей.

15 декабря два танкера, перевозивших по 4 т мазута, потерпели крушение в Керченском проливе, в результате чего в Черном море случилась экологическая катастрофа. Сейчас в Краснодарском крае работает комиссия, которая докладывает о результатах президенту Владимиру Путину, а также руководству администрации президента и правительства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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