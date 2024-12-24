Бастрыкин поручил возбудить дело о бездействии по ликвидации мазута в Анапе

«Вместе с тем уборка мазута в границах береговой линии осуществляется только неравнодушными гражданами, специальная техника для выполнения работ не выделена, вывоз отходов не организован. Также отмечается, что 22 декабря текущего года из-за шторма емкости с нефтепродуктами, складирование которых осуществлялось на пляжах, вновь попали в море», – говорится в сообщении о жалобах жителей.