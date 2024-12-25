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Пожар в ТЦ «Алания молл» во Владикавказе ликвидирован

Ведомости

Пожар в торговом центре «Алания молл» на Московском шоссе во Владикавказе ликвидирован. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Возгорание было полностью ликвидировано в 10:15 мск. МЧС России заявило о ликвидации открытого горения в ТЦ «Алания молл» в 9:45 мск. По данным ведомства, на месте работали 154 специалиста и 34 единицы техники.

25 декабря ГТРК «Алания» сообщила, что в ТЦ «Алания молл» произошел взрыв. В здании выбило стекла, на верхнем этаже начался пожар.

Меняйло рассказал, что рядом с ТЦ развернут оперативный штаб, на месте работают правоохранители и спасательные службы. В результате происшествия погибла женщина, состояние еще одного пострадавшего уточняется. Глава региона исключил версию со взрывом системы подачи газа. По его словам, здание не было газифицировано. В настоящий момент устанавливаются причины произошедшего.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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