Пожар в ТЦ «Алания молл» во Владикавказе ликвидирован
Пожар в торговом центре «Алания молл» на Московском шоссе во Владикавказе ликвидирован. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.
Возгорание было полностью ликвидировано в 10:15 мск. МЧС России заявило о ликвидации открытого горения в ТЦ «Алания молл» в 9:45 мск. По данным ведомства, на месте работали 154 специалиста и 34 единицы техники.
25 декабря ГТРК «Алания» сообщила, что в ТЦ «Алания молл» произошел взрыв. В здании выбило стекла, на верхнем этаже начался пожар.
Меняйло рассказал, что рядом с ТЦ развернут оперативный штаб, на месте работают правоохранители и спасательные службы. В результате происшествия погибла женщина, состояние еще одного пострадавшего уточняется. Глава региона исключил версию со взрывом системы подачи газа. По его словам, здание не было газифицировано. В настоящий момент устанавливаются причины произошедшего.