Пожар в ТЦ «Алания молл» во Владикавказе ликвидирован

Меняйло рассказал, что рядом с ТЦ развернут оперативный штаб, на месте работают правоохранители и спасательные службы. В результате происшествия погибла женщина, состояние еще одного пострадавшего уточняется. Глава региона исключил версию со взрывом системы подачи газа. По его словам, здание не было газифицировано. В настоящий момент устанавливаются причины произошедшего.