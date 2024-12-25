В ТЦ «Алания молл» во Владикавказе случился взрыв

По данным Telegram-канала Baza, площадь пожара составляет 800 кв. м. Baza пишет, что погибшая – 57-летняя уборщица, которая работала в ТЦ перед открытием. Пострадали 13 человек. Большинство пострадавших – сотрудники ТЦ. Посетителей в здании не было.