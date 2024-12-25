В ТЦ «Алания молл» во Владикавказе случился взрыв

В ТЦ «Алания молл» во Владикавказе случился взрывПричиной происшествия мог стать взрыв газа, один человек погиб
В ТЦ «Алания молл» на Московском шоссе во Владикавказе случился взрыв. В здании выбило стекла, на верхнем этаже произошел пожар. Об этом сообщает ГТРК «Алания».
Меняйло также опроверг слухи о втором взрыве, якобы произошедшем во Владикавказе в районе телевышки.
МЧС России сообщило о ликвидации открытого горения в ТЦ «Алания молл» в 9:45. По предварительной информации ведомства, погиб один человек, еще двое – пострадали.