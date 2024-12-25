Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

В ТЦ «Алания молл» во Владикавказе случился взрыв

Причиной происшествия мог стать взрыв газа, один человек погиб
Ведомости

В ТЦ «Алания молл» на Московском шоссе во Владикавказе случился взрыв. В здании выбило стекла, на верхнем этаже произошел пожар. Об этом сообщает ГТРК «Алания».

Информацию о пожаре и предшествующем ему взрыве подтвердили в оперативных службах, пишет ТАСС. Предварительной причиной назван взрыв бытового газа.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что рядом с торговым центром развернут оперативный штаб, работают правоохранители и спасательные службы. В результате происшествия погибла женщина, которая находилась внутри здания. Состояние еще одного пострадавшего уточняется, его забрали медики.

Меняйло также опроверг слухи о втором взрыве, якобы произошедшем во Владикавказе в районе телевышки.

По данным Telegram-канала Baza, площадь пожара составляет 800 кв. м. Baza пишет, что погибшая – 57-летняя уборщица, которая работала в ТЦ перед открытием. Пострадали 13 человек. Большинство пострадавших – сотрудники ТЦ. Посетителей в здании не было.

МЧС России сообщило о ликвидации открытого горения в ТЦ «Алания молл» в 9:45. По предварительной информации ведомства, погиб один человек, еще двое – пострадали.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных