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Число выживших при крушении самолета в Казахстане выросло до 32 человек

Ведомости

В результате крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» в Казахстане выжили 32 пассажира. Об этом сообщил на брифинге представитель генпрокуратуры Азербайджана Кянан Зейналов, передает азербайджанское агентство «Apa».

«По последним данным 32 человека в самолете живы, проводится их лечение», – уточнил он.

Пассажирский самолет Embraer 190 потерпел крушение в районе восточного побережья Каспийского моря при заходе на посадку в аэропорту Актау 25 декабря. Перед этим воздушное судно подало сигнал SOS. Предварительной причиной крушения самолета Росавиация назвала столкновение со стаей птиц. На борту находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. По факту крушения возбуждено уголовное дело.

В связи с авиакатастрофой президент Азербайджана Ильхам Алиев прервал визит в Россию, куда он прибыл для участия в неформальном саммите СНГ. В самолете он провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры выразили соболезнования друг другу и родственникам погибших пассажиров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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