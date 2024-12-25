Число выживших при крушении самолета в Казахстане выросло до 32 человек

Пассажирский самолет Embraer 190 потерпел крушение в районе восточного побережья Каспийского моря при заходе на посадку в аэропорту Актау 25 декабря. Перед этим воздушное судно подало сигнал SOS. Предварительной причиной крушения самолета Росавиация назвала столкновение со стаей птиц. На борту находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. По факту крушения возбуждено уголовное дело.