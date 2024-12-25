Число выживших при крушении самолета в Казахстане выросло до 32 человек
В результате крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» в Казахстане выжили 32 пассажира. Об этом сообщил на брифинге представитель генпрокуратуры Азербайджана Кянан Зейналов, передает азербайджанское агентство «Apa».
«По последним данным 32 человека в самолете живы, проводится их лечение», – уточнил он.
Пассажирский самолет Embraer 190 потерпел крушение в районе восточного побережья Каспийского моря при заходе на посадку в аэропорту Актау 25 декабря. Перед этим воздушное судно подало сигнал SOS. Предварительной причиной крушения самолета Росавиация назвала столкновение со стаей птиц. На борту находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. По факту крушения возбуждено уголовное дело.
В связи с авиакатастрофой президент Азербайджана Ильхам Алиев прервал визит в Россию, куда он прибыл для участия в неформальном саммите СНГ. В самолете он провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры выразили соболезнования друг другу и родственникам погибших пассажиров.