Выжившие в авиакатастрофе в Казахстане россияне находятся в тяжелом состоянии
Четверых россиян, пострадавших при авиакатастрофе в Казахстане, направили в Подмосковье, они в тяжелом состоянии, сообщает Минздрав России в своем Telegram-канале.
Всем доставленным в Россию пострадавшим во время крушения самолета, которых эвакуировали спецбортом МЧС на лечение в стационары ведущих федеральных медицинских организаций Минздрава, оперативно оказали помощь. В полете пациентов сопровождает бригада профессионалов из 15 специалистов.
«Состояние троих пострадавши оценивается как крайне тяжелое, одна пациентка в тяжелом состоянии, еще пятеро, в том числе ребенок, – в состоянии средней степени тяжести», – говорится в сообщении.
25 декабря в Казахстане потерпел крушение самолет азербайджанской авиакомпании, выполнявший рейс Баку – Грозный. По данным МЧС Казахстана, в результате происшествия госпитализированы 29 человек, включая двоих детей. Остальные 38 человек, по предварительным данным, погибли.