Выжившие в авиакатастрофе в Казахстане россияне находятся в тяжелом состоянии

Всем доставленным в Россию пострадавшим во время крушения самолета, которых эвакуировали спецбортом МЧС на лечение в стационары ведущих федеральных медицинских организаций Минздрава, оперативно оказали помощь. В полете пациентов сопровождает бригада профессионалов из 15 специалистов.