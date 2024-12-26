Медведев: этнические анклавы могут стать «рассадниками экстремизма»
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании, где обсуждались проблемы миграции, заявил, что этнические анклавы в России могут стать рассадниками экстремизма. Видео опубликовано на его странице во «В контакте».
Медведев считает, что подобные анклавы возникают из-за того, что семьи трудовых мигрантов длительно находятся в стране, что «создает очень серьезную нагрузку на социальную сферу нашей страны». Подобное, по мнению зампреда Совбеза, приводит к «напряженности в межнациональных отношениях» и усугубляется в том случае, если такие иностранцы «нигде не работают и не обучаются».
Медведев также указал на недостаточный уровень владения русским языком среди детей мигрантов.
20 декабря Совет Федерации одобрил законопроект, запрещающий принимать в школы детей иностранных граждан без знания русского языка. Тестирование детей мигрантов для приема в школы начнется с 1 апреля 2025 г., на данный момент разрабатывается методические материалы.