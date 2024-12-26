Медведев: этнические анклавы могут стать «рассадниками экстремизма»

Медведев считает, что подобные анклавы возникают из-за того, что семьи трудовых мигрантов длительно находятся в стране, что «создает очень серьезную нагрузку на социальную сферу нашей страны». Подобное, по мнению зампреда Совбеза, приводит к «напряженности в межнациональных отношениях» и усугубляется в том случае, если такие иностранцы «нигде не работают и не обучаются».