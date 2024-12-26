Лавров подтвердил открытие посольства в Доминиканской Республике в 2025 году

3 декабря Сарсуэла устроил в Москве званый ужин для дипломатов, туроператоров, деятелей искусства и журналистов, сообщал Telegram-канал Ассоциации туроператоров России (АТОР). На встрече он заявил, что гастрономия «может и должна стать столь же притягательным для россиян поводом приехать в Доминикану, как пляжи и другие природные локации». В республике появляются новые курорты, которые также должны понравиться туристам, говорил посол.