Россия откроет посольство в Доминикане в 2025 году
Москва в 2025 г. откроет посольство в Доминиканской Республике, сообщил ТАСС посол страны в РФ Рамон Алехандро Ариас Сарсуэла.
«Да, по нашим данным, посольство откроют в 2025 г. Но сейчас это зависит от российской стороны, более точной даты у нас пока нет», – сказал он.
3 декабря посол Доминиканы устроил в Москве званый ужин для дипломатов, туроператоров, деятелей искусства и журналистов, сообщал Telegram-канал Ассоциации туроператоров России (АТОР). На встрече он заявил, что гастрономия «может и должна стать столь же притягательным для россиян поводом приехать в Доминикану, как пляжи и другие природные локации». В республике появляются новые курорты, которые также должны понравиться туристам, говорил посол.
В сентябре стало известно о решении правительства РФ учредить посольство в Доминиканской Республике. Посольство будет открыто в столице республики Санто-Доминго, следует из распоряжения. Сообщалось, что МИД России установит штатную численность работников посольства и утвердит его расписание.