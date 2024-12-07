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Россия откроет посольство в Доминикане в 2025 году

Ведомости

Москва в 2025 г. откроет посольство в Доминиканской Республике, сообщил ТАСС посол страны в РФ Рамон Алехандро Ариас Сарсуэла.

«Да, по нашим данным, посольство откроют в 2025 г. Но сейчас это зависит от российской стороны, более точной даты у нас пока нет», – сказал он.

3 декабря посол Доминиканы устроил в Москве званый ужин для дипломатов, туроператоров, деятелей искусства и журналистов, сообщал Telegram-канал Ассоциации туроператоров России (АТОР). На встрече он заявил, что гастрономия «может и должна стать столь же притягательным для россиян поводом приехать в Доминикану, как пляжи и другие природные локации». В республике появляются новые курорты, которые также должны понравиться туристам, говорил посол.

В сентябре стало известно о решении правительства РФ учредить посольство в Доминиканской Республике. Посольство будет открыто в столице республики Санто-Доминго, следует из распоряжения. Сообщалось, что МИД России установит штатную численность работников посольства и утвердит его расписание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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