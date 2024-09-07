Мишустин распорядился учредить посольство России в Доминикане
Правительство России приняло решение об учреждении посольства РФ в Доминиканской республике. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными органами исполнительной власти, об учреждении посольства РФ в Доминиканской республике», – говорится в документе.
Посольство будет открыто в столице республики Санто-Доминго, следует из распоряжения. МИД России установит штатную численность работников посольства и утвердит его расписание.