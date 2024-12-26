Опознаны тела 10 погибших при крушении авиалайнера в Казахстане
Стали известны личности 10 жертв авиакатастрофы пассажирского самолета Embraer E190 компании Azerbaijan Airlines вблизи казахстанского Актау. Среди погибших – трое россиян, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на департамент чрезвычайных ситуаций Мангистауской области республики.
«На данный момент 10 трупов опознаны. Азербайджан – четыре [тела], Россия – три, Казахстан – три», – рассказали в ведомстве.
Утром 25 декабря Embraer E190, который следовал из Баку в Грозный, разбился вблизи Актау. В связи с сильным туманом в столице Чечни борт перенаправили в Махачкалу, а после – в Актау. Причины случившегося выясняются. В самолете находились пять членов экипажа и 62 пассажира, включая 16 россиян. По словам премьер-министра Казахстана Каната Бозумбаева, погибли 38 человек, 29 выживших были госпитализированы. Девять россиян, включая ребенка, были доставлены спецбортом МЧС РФ в Москву. В числе погибших оказался бортпроводник «Уральских авиалиний» Рамин Агаев.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга, что до окончания следствия выстраивать гипотезы насчет причин авиакатастрофы в Казахстане преждевременно.