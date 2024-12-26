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Опознаны тела 10 погибших при крушении авиалайнера в Казахстане

Ведомости

Стали известны личности 10 жертв авиакатастрофы пассажирского самолета Embraer E190 компании Azerbaijan Airlines вблизи казахстанского Актау. Среди погибших – трое россиян, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на департамент чрезвычайных ситуаций Мангистауской области республики.

«На данный момент 10 трупов опознаны. Азербайджан – четыре [тела], Россия – три, Казахстан – три», – рассказали в ведомстве.

Утром 25 декабря Embraer E190, который следовал из Баку в Грозный, разбился вблизи Актау. В связи с сильным туманом в столице Чечни борт перенаправили в Махачкалу, а после – в Актау. Причины случившегося выясняются. В самолете находились пять членов экипажа и 62 пассажира, включая 16 россиян. По словам премьер-министра Казахстана Каната Бозумбаева, погибли 38 человек, 29 выживших были госпитализированы. Девять россиян, включая ребенка, были доставлены спецбортом МЧС РФ в Москву. В числе погибших оказался бортпроводник «Уральских авиалиний» Рамин Агаев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга, что до окончания следствия выстраивать гипотезы насчет причин авиакатастрофы в Казахстане преждевременно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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