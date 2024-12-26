Среди жертв авиакатастрофы под Актау оказался сотрудник «Уральских авиалиний»

На борту были пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян. По словам премьер-министра Казахстана Каната Бозумбаева, погибли 38 человек. С места происшествия были госпитализированы 29 выживших. Девять россиян , включая одного ребенка, были доставлены спецбортом МЧС РФ в Москву из Актау.