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Среди жертв авиакатастрофы под Актау оказался сотрудник «Уральских авиалиний»

Ведомости

Одним из погибших при крушении самолета Embraer E190 компании Azerbaijan Airlines, который выполнял рейс Баку – Грозный, оказался бортпроводник «Уральских авиалиний» Рамин Агаев. Об этом сообщается в Telegram-канале российского авиаперевозчика.

«С большим прискорбием вынуждены сообщить, что наш коллега Рамин Агаев погиб в результате крушения самолета авиакомпании AZAL. По трагической случайности он был пассажиром этого рейса. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Рамина», – говорится в сообщении.

Рамин Агаев родился в 1996 г. В день авиакатастрофы у бортпроводника был выходной день. 25 декабря «Уральские авиалинии» предварительно сообщили, что Агаеву удалось выжить, но на связь он не вышел.

Самолет Embraer E190 потерпел крушение утром 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Борт выполнял рейс из Баку в Грозный, но из-за сильного тумана в столице Чечни он был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау, писало «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Грозного. Причины случившегося устанавливаются.

На борту были пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян. По словам премьер-министра Казахстана Каната Бозумбаева, погибли 38 человек. С места происшествия были госпитализированы 29 выживших. Девять россиян , включая одного ребенка, были доставлены спецбортом МЧС РФ в Москву из Актау.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем траура.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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