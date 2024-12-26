Самолет МЧС вывез из Казахстана девять пострадавших в авиакатастрофе россиян

Утром 25 декабря самолет Embraer E190 компании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку – Грозный, разбился вблизи Актау. На борту были 62 пассажира и пять членов экипажа. По словам премьер-министра Казахстана Каната Бозумбаева, предварительно, погибли 38 человек. МЧС Казахстана сообщало, что госпитализированы 29 человек, включая двоих детей. В посольстве РФ в Казахстане заявляли, что на борту самолета находились 16 пассажиров из России.