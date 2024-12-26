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Самолет МЧС вывез из Казахстана девять пострадавших в авиакатастрофе россиян

Ведомости

Самолет И-76 доставит из Актау в Москву девять граждан РФ, пострадавших в авиакатастрофе, включая ребенка. Спецборт уже на пути в Россию, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

«Санитарный рейс выполняется по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова во взаимодействии с МИД России», – говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что психологи МЧС оказывают поддержку родным пассажиров в Чечне.

Утром 25 декабря самолет Embraer E190 компании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку – Грозный, разбился вблизи Актау. На борту были 62 пассажира и пять членов экипажа. По словам премьер-министра Казахстана Каната Бозумбаева, предварительно, погибли 38 человек. МЧС Казахстана сообщало, что госпитализированы 29 человек, включая двоих детей. В посольстве РФ в Казахстане заявляли, что на борту самолета находились 16 пассажиров из России.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем траура в связи с крушением авиалайнера.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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