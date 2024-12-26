Самолет МЧС вывез из Казахстана девять пострадавших в авиакатастрофе россиян
Самолет И-76 доставит из Актау в Москву девять граждан РФ, пострадавших в авиакатастрофе, включая ребенка. Спецборт уже на пути в Россию, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
«Санитарный рейс выполняется по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова во взаимодействии с МИД России», – говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что психологи МЧС оказывают поддержку родным пассажиров в Чечне.
Утром 25 декабря самолет Embraer E190 компании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку – Грозный, разбился вблизи Актау. На борту были 62 пассажира и пять членов экипажа. По словам премьер-министра Казахстана Каната Бозумбаева, предварительно, погибли 38 человек. МЧС Казахстана сообщало, что госпитализированы 29 человек, включая двоих детей. В посольстве РФ в Казахстане заявляли, что на борту самолета находились 16 пассажиров из России.