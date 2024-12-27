Аэропорты Сочи и Казани временно прекратили принимать и отправлять самолеты
Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Сочи. Аналогичные меры были приняты в аэропорту Казани. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.
Ограничения ввели «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов» – аэропорты временно не принимают и не отправляет авиарейсы.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – подчеркнул Кореняко.
26 декабря в аэропортах «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково», «Жуковский» и Калуги вводились временные ограничения. Их сняли в 16:39.
21 декабря Казань подверглась атаке беспилотников вооруженных сил Украины, было зафиксировано восемь прилетов, шесть из них – в жилом массиве. На этом фоне Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Казани. Временные ограничения на работу воздушной гавани столицы Татарстана вводились и 25 декабря в целях обеспечения безопасности.
30 ноября на фоне атаки украинских дронов приостанавливал свою работу аэропорт Махачкалы. В период действия ограничений на запасной аэродром Магас ушел один самолет, совершавший рейс в Махачкалу.