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В Москве сняли ограничения на работу аэропортов

Временные меры были введены для обеспечения безопасности полетов
Анастасия Брянцева
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский и Калуга были введены временные ограничения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

С 16:39 по московскому времени все аэропорты возобновили работу в штатном режиме.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС). Воздушные гавани временно не принимали и не отправляли авиарейсы.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – говорится в сообщении.

При этом точную причину введения ограничений в Росавиации не назвали.

21 декабря Казань подверглась атаке беспилотников вооруженных сил Украины, было зафиксировано восемь прилетов, шесть из них – в жилом массиве. На этом фоне Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Казани. Временные ограничения на работу воздушной гавани столицы Татарстана вводились и 25 декабря в целях обеспечения безопасности.

30 ноября на фоне атаки украинских дронов приостанавливал свою работу аэропорт Махачкалы. В период действия ограничений на запасной аэродром Магас ушел один самолет, совершавший рейс в Махачкалу.

Московские аэропорты вводили подобные ограничения 10 ноября – решение было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских судов на фоне работы систем противовоздушной обороны в Подмосковье. Тогда меры затронули аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Утром того дня ПВО Вооруженных сил России сбила летевшие на Москву беспилотники: о первых двух уничтоженных БПЛА мэр столицы Сергей Собянин сообщил в 8.37 мск. К 9.55 число сбитых летательных аппаратов достигло 32.

При всех перечисленных случая был объявлен план «Ковер», который вводится при экстренных, исключительных случаях в воздухе. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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