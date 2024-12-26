В Москве сняли ограничения на работу аэропортов

В Москве сняли ограничения на работу аэропортовВременные меры были введены для обеспечения безопасности полетов
В аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский и Калуга были введены временные ограничения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
С 16:39 по московскому времени все аэропорты возобновили работу в штатном режиме.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС). Воздушные гавани временно не принимали и не отправляли авиарейсы.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – говорится в сообщении.
При этом точную причину введения ограничений в Росавиации не назвали.
21 декабря Казань подверглась атаке беспилотников вооруженных сил Украины, было зафиксировано восемь прилетов, шесть из них – в жилом массиве. На этом фоне Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Казани. Временные ограничения на работу воздушной гавани столицы Татарстана вводились и 25 декабря в целях обеспечения безопасности.
30 ноября на фоне атаки украинских дронов приостанавливал свою работу аэропорт Махачкалы. В период действия ограничений на запасной аэродром Магас ушел один самолет, совершавший рейс в Махачкалу.
Московские аэропорты вводили подобные ограничения 10 ноября – решение было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских судов на фоне работы систем противовоздушной обороны в Подмосковье. Тогда меры затронули аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Утром того дня ПВО Вооруженных сил России сбила летевшие на Москву беспилотники: о первых двух уничтоженных БПЛА мэр столицы Сергей Собянин сообщил в 8.37 мск. К 9.55 число сбитых летательных аппаратов достигло 32.
При всех перечисленных случая был объявлен план «Ковер», который вводится при экстренных, исключительных случаях в воздухе.