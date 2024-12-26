В Москве сняли ограничения на работу аэропортов

21 декабря Казань подверглась атаке беспилотников вооруженных сил Украины, было зафиксировано восемь прилетов, шесть из них – в жилом массиве. На этом фоне Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Казани. Временные ограничения на работу воздушной гавани столицы Татарстана вводились и 25 декабря в целях обеспечения безопасности.