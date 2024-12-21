Аэропорт Казани возобновил работу после атаки беспилотников

По информации Минобороны РФ, украинские беспилотники самолетного типа атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Казани 21 декабря в период с 7:40 до 9:20. Дроны применялись в три волны с разных направлений, три БПЛА были подавлены, еще столько же уничтожены. По данным мэрии, в городе после прилетов БПЛА произошли возгорания в домах Советского, Кировского и Приволжского районов. В частности, атаке подвергся 37-этажный элитный ЖК «Лазурные небеса». Мэр Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных жителей и обеспечить их теплыми вещами и питанием.