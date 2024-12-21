Аэропорт Казани возобновил работу после атаки беспилотников
В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли пять рейсов, следовавших в город, сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале.
Утром 21 декабря в аэропорт Казани некоторое время не принимал и не отправлял рейсы. Решение было принято на фоне серии атак украинских беспилотников по жилым домам в нескольких районах.
Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, напомнил Кореняко.
«В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» пять рейсов, следовавших в Казань. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – говорится в сообщении представителя Росавиации.
Аналогичные меры вводились в аэропортах Ижевска и Саратова. Ограничения в саратовском аэропорту Гагарин сняты.
По информации Минобороны РФ, украинские беспилотники самолетного типа атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Казани 21 декабря в период с 7:40 до 9:20. Дроны применялись в три волны с разных направлений, три БПЛА были подавлены, еще столько же уничтожены. По данным мэрии, в городе после прилетов БПЛА произошли возгорания в домах Советского, Кировского и Приволжского районов. В частности, атаке подвергся 37-этажный элитный ЖК «Лазурные небеса». Мэр Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных жителей и обеспечить их теплыми вещами и питанием.