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Аэропорт Казани возобновил работу после атаки беспилотников

Ведомости

В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли пять рейсов, следовавших в город, сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале.

Утром 21 декабря в аэропорт Казани некоторое время не принимал и не отправлял рейсы. Решение было принято на фоне серии атак украинских беспилотников по жилым домам в нескольких районах. 

Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, напомнил Кореняко. 

«В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» пять рейсов, следовавших в Казань. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – говорится в сообщении представителя Росавиации. 

Аналогичные меры вводились в аэропортах Ижевска и Саратова. Ограничения в саратовском аэропорту Гагарин сняты.

По информации Минобороны РФ, украинские беспилотники самолетного типа атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Казани 21 декабря в период с 7:40 до 9:20. Дроны применялись в три волны с разных направлений, три БПЛА были подавлены, еще столько же уничтожены. По данным мэрии, в городе после прилетов БПЛА произошли возгорания в домах Советского, Кировского и Приволжского районов. В частности, атаке подвергся 37-этажный элитный ЖК «Лазурные небеса». Мэр Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных жителей и обеспечить их теплыми вещами и питанием. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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