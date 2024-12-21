Беспилотники атаковали жилые дома в Казани: что известно

Беспилотники атаковали жилые дома в Казани: что известноГлава Татарстана Рустам Минниханов находится на месте происшествия, идет эвакуация
Беспилотники атаковали дома в трех районах в Казани, на местах происшествия начался пожар, людей эвакуировали, сообщает Telegram-канал мэрии города. Минобороны ранее сообщило об уничтожении над Татарстаном украинского беспилотника.
В связи с происшествием в многоэтажном доме в Казани на место прибыли экстренные службы и глава правительства Алексей Песошин, передают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на власти региона.
«По поручению раиса Республики Татарстан на место выехал премьер-министр республики. Рустаму Нургалиевичу [Минниханову, главе Татарстана] в регулятором режиме докладывают обстановку. На место оперативно прибыли все службы», – говорится в сообщении.
Украинские БПЛА самолетного был уничтожен на территорией региона около 07.50 мск 21 декабря, сообщало Минобороны РФ. По данным Telegram-канала Baza, дрон влетел в жилой комплекс «Лазурные небеса» в Советском районе. Позднее появилась информация об ударе второго беспилотника, после которого начался сильный пожар. Baza уточняла, что второй влетел в здание в Казани в 8:38, это произошло через 50 минут после первого происшествия. Идет эвакуация жильцов дома.
Telegram-канал Mash сообщил об атаке еще одного беспилотника, который, по предварительным данным, врезался в ЖК «Манхэттен» в Казани. В мэрии города подтвердили удары, уточнив, что после них произошли возгорания в домах Советского и Кировского районов. Также появилась информация об атаке по дому в Приволжском районе.
«Службы работают на месте возгорания. Оказывается вся необходимая помощь. Мэр Казани Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных жителей, обеспечить теплыми вещами и питанием», – говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале.
По данным властей, к месту ЧП выехали премьер-министр республики Алексей Песошин и руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров. В мэрии попросили жителей сохранять спокойствие и «по возможности при возникновении не отправляться на место событий». В пресс-службе главы региона также призвали жителей сохранять спокойствие и при звуке сигнала тревоги спуститься вниз на первые этажи и в подвалы. Глава республики Рустам Минниханов находится на месте, «штаб докладывает ему оперативную информацию», говорится в сообщении.