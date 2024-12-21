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Беспилотники атаковали жилые дома в Казани: что известно

Глава Татарстана Рустам Минниханов находится на месте происшествия, идет эвакуация
Полина Худякова
https://vk.com/nashtatarstan
https://vk.com/nashtatarstan

Беспилотники атаковали дома в трех районах в Казани, на местах происшествия начался пожар, людей эвакуировали, сообщает Telegram-канал мэрии города. Минобороны ранее сообщило об уничтожении над Татарстаном украинского беспилотника.

В связи с происшествием в многоэтажном доме в Казани на место прибыли экстренные службы и глава правительства Алексей Песошин, передают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на власти региона.

«По поручению раиса Республики Татарстан на место выехал премьер-министр республики. Рустаму Нургалиевичу [Минниханову, главе Татарстана] в регулятором режиме докладывают обстановку. На место оперативно прибыли все службы», – говорится в сообщении.

Украинские БПЛА самолетного был уничтожен на территорией региона около 07.50 мск 21 декабря, сообщало Минобороны РФ. По данным Telegram-канала Baza, дрон влетел в жилой комплекс «Лазурные небеса» в Советском районе. Позднее появилась информация об ударе второго беспилотника, после которого начался сильный пожар. Baza уточняла, что второй влетел в здание в Казани в 8:38, это произошло через 50 минут после первого происшествия. Идет эвакуация жильцов дома.

Telegram-канал Mash сообщил об атаке еще одного беспилотника, который, по предварительным данным, врезался в ЖК «Манхэттен» в Казани. В мэрии города подтвердили удары, уточнив, что после них произошли возгорания в домах Советского и Кировского районов. Также появилась информация об атаке по дому в Приволжском районе.

«Службы работают на месте возгорания. Оказывается вся необходимая помощь. Мэр Казани Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных жителей, обеспечить теплыми вещами и питанием», – говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале. 

По данным властей, к месту ЧП выехали премьер-министр республики Алексей Песошин и руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров. В мэрии попросили жителей сохранять спокойствие и «по возможности при возникновении не отправляться на место событий». В пресс-службе главы региона также призвали жителей сохранять спокойствие и при звуке сигнала тревоги спуститься вниз на первые этажи и в подвалы. Глава республики Рустам Минниханов находится на месте, «штаб докладывает ему оперативную информацию», говорится в сообщении.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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