Беспилотники атаковали жилые дома в Казани: что известно

По данным властей, к месту ЧП выехали премьер-министр республики Алексей Песошин и руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров. В мэрии попросили жителей сохранять спокойствие и «по возможности при возникновении не отправляться на место событий». В пресс-службе главы региона также призвали жителей сохранять спокойствие и при звуке сигнала тревоги спуститься вниз на первые этажи и в подвалы. Глава республики Рустам Минниханов находится на месте, «штаб докладывает ему оперативную информацию», говорится в сообщении.