Сергей Собянин сообщил о 32 сбитых на подлете к Москве БПЛА

В 9:11 мэр столицы сообщил о пяти сбитых БПЛА в округах Раменское и Домодедово. На место происшествия выехали специалисты экстренных служб. Еще пять беспилотников позднее уничтожили в этих же округах, добавил Собянин в 9:22. В 9:35 градоначальник рассказал о трех сбитых БПЛА в Раменском и Коломне. К 9:55 число сбитых дронов выросло до 32: Собянин сообщил о еще семи беспилотниках, уничтоженных в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна.