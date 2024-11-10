Сергей Собянин сообщил о 32 сбитых на подлете к Москве БПЛА

Сергей Собянин сообщил о 32 сбитых на подлете к Москве БПЛААэропорты «Домодедово» и «Жуковский» перестали принимать и отправлять рейсы
Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили в Подмосковье атаку 25 беспилотников, летевших на Москву, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Три аэропорта перестали принимать и отправлять рейсы на фоне атаки. В Раменском известно об одной пострадавшей.
О первых двух сбитых дронах он сообщил в 8:37. По предварительным данным, при падении обломков никто не пострадал, разрушений нет, уточнил Собянин.
В 8:43 стало известно еще о двух уничтоженных БПЛА в Раменском городском округе, затем средства ПВО сбили еще восемь дронов, рассказал мэр города.
«Еще восемь беспилотников, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны в городских округах Раменки, Домодедово и Коломна. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», – написал Собянин в 8:59.
В 9:11 мэр столицы сообщил о пяти сбитых БПЛА в округах Раменское и Домодедово. На место происшествия выехали специалисты экстренных служб. Еще пять беспилотников позднее уничтожили в этих же округах, добавил Собянин в 9:22. В 9:35 градоначальник рассказал о трех сбитых БПЛА в Раменском и Коломне. К 9:55 число сбитых дронов выросло до 32: Собянин сообщил о еще семи беспилотниках, уничтоженных в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна.
В Раменском после падения беспилотников загорелись два дома в поселке Становое, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В результате атаки пострадала 52-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу с ожогами лица, шеи и рук, написал глава региона в своем Telegram-канале. Пострадавшая находится в реанимации в состоянии средней тяжести. По данным Воробьева, известно о 30 сбитых БПЛА в Раменском, Коломне и Домодедово, ПВО продолжает работать.
На фоне попытки атаки с 8:03 мск аэропорты «Домодедово» и «Жуковский» перестали принимать отправлять рейсы, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Временные ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС), написал он.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – отметил Кореняко.
Временные ограничения с 9.45 также были введены на работу аэропорта «Шереметьево», воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы.
10 сентября Минобороны РФ сообщило об уничтожении 144 беспилотников, из них над Московской областью было сбито 20 беспилотников. При отражении атаки в Раменском пострадали два многоквартирных дома. Погибла 46-летняя женщина, ранены еще четыре человека, уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Жителей соседних пяти домов в Раменском эвакуировали. В подъезде дома, поврежденного от удара БПЛА, пострадали 54 квартиры из 102. СК России по факту массированной атаки украинских БПЛА возбудил уголовное дело о теракте.