Кабмин корректирует основания сохранения рабочих мест при службе по контракту

П. 7 ст. 38 закона «О воинской обязанности...» прямо указывает, что в период мобилизации контракт может быть заключен с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, или гражданином, не пребывающим в запасе, – на один год; а с гражданином, пребывающим в запасе, – на один год или меньший срок. Между тем, п. 4 указа президента о мобилизации предполагает, что контракты продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации (есть установленные тем же документом исключения). «Отсутствие законодательно установленной возможности сохранять рабочие места для работников, заключивших контракт о прохождении военной службы на срок более одного года, может привести к увольнению таких работников и невозможности реализовать для них меры социальной поддержки», – указано в пояснительной записке к законопроекту.