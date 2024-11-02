Кабмин корректирует основания сохранения рабочих мест при службе по контракту

Кабмин корректирует основания сохранения рабочих мест при службе по контрактуСоответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который гарантирует сохранение рабочих мест за лицами, заключившими контракт в период мобилизации. Поправки предлагается внести в ряд статей Трудового кодекса (ТК). Белый дом, в частности, предлагает скорректировать ч. 1 ст. 351.7 ТК («Особенности обеспечения трудовых прав работников, призванных на военную службу…»). Сейчас в ней зафиксировано право на приостановление трудового договора работника в случае призыва на службу по мобилизации или заключения контракта в соответствии с п. 7 ст. 38 закона «О воинской обязанности и военной службе» («Срок военной службы...»).
П. 7 ст. 38 закона «О воинской обязанности...» прямо указывает, что в период мобилизации контракт может быть заключен с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, или гражданином, не пребывающим в запасе, – на один год; а с гражданином, пребывающим в запасе, – на один год или меньший срок. Между тем, п. 4 указа президента о мобилизации предполагает, что контракты продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации (есть установленные тем же документом исключения). «Отсутствие законодательно установленной возможности сохранять рабочие места для работников, заключивших контракт о прохождении военной службы на срок более одного года, может привести к увольнению таких работников и невозможности реализовать для них меры социальной поддержки», – указано в пояснительной записке к законопроекту.
В результате в проектируемой версии ч. 1 ст. 351.7 ТК меняются некоторые формулировки. В первую очередь, исчезает отсылка к п. 7 ст. 38 закона «О воинской обязанности…». При этом правительство предлагает прямо прописать, что действие трудового договора сохраняется в том числе «в случае призыва работника» по мобилизации «или заключения им контракта о прохождении военной службы в период мобилизации». Военный юрист Юрий Лямин также напомнил, что еще действует указ о мобилизации, в соответствии с которым контракты действуют до окончания этого периода. А на официальных сайтах, посвященных военной спецоперации, указано, что соответствующие сроки контракта могут составлять от 1 года до 5 лет, заметил он. «Предложенное законопроектом изменение позволит приостанавливать действие трудового договора на весь период прохождения работником военной службы по контракту независимо от срока, на который заключен контракт», – говорится в пояснительной записке к инициативе.
Об этой инициативе накануне заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выразив надежду, что она будет принята парламентом «без задержек». Закон в случае принятия вступит в силу с 1 марта 2025 г.
В подготовке материала участвовала Яна Суринская