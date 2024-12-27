В 2025 году ожидается первая поставка новых поездов «Москва-2026» для метро
Московскому метрополитену в 2025 г. организуют поставку новых поездов «Москва-2026», рассказал Максим Ликсутов, заместитель мэра города по вопросам транспорта и промышленности, в интервью каналу «Москва 24».
«Следующая у нас большая задача – это обновление парка поездов метрополитена. У нас будет продолжать поступать поезд серии «Москва-2024», мы работаем уже над поездом «Москва-2026», который должен прийти в следующем году», – заявил Ликсутов.
В первую очередь поезда будут заменены на Замоскворецкой линии метро. Для полного обновления может понадобиться около трех лет. По словам заммэра, помимо удобств, к которым уже привыкли москвичи, новый состав будет оснащен дополнительным количеством мест для комфортной поездки.
Метро будет оборудовано не только новыми поездами, также продолжается строительство новой ветки – Рублево-Архангельской. Общая длина новой ветки составит 27,6 км. Линия пройдет от делового центра через микрорайон Рублево-Архангельское за пределы МКАД, возможно, в город Красногорск.