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В 2025 году ожидается первая поставка новых поездов «Москва-2026» для метро

Ведомости

Московскому метрополитену в 2025 г. организуют поставку новых поездов «Москва-2026», рассказал Максим Ликсутов, заместитель мэра города по вопросам транспорта и промышленности, в интервью каналу «Москва 24».

«Следующая у нас большая задача – это обновление парка поездов метрополитена. У нас будет продолжать поступать поезд серии «Москва-2024», мы работаем уже над поездом «Москва-2026», который должен прийти в следующем году», – заявил Ликсутов.

В первую очередь поезда будут заменены на Замоскворецкой линии метро. Для полного обновления может понадобиться около трех лет. По словам заммэра, помимо удобств, к которым уже привыкли москвичи, новый состав будет оснащен дополнительным количеством мест для комфортной поездки.

Метро будет оборудовано не только новыми поездами, также продолжается строительство новой ветки – Рублево-Архангельской. Общая длина новой ветки составит 27,6 км. Линия пройдет от делового центра через микрорайон Рублево-Архангельское за пределы МКАД, возможно, в город Красногорск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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