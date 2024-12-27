В 2025 году ожидается первая поставка новых поездов «Москва-2026» для метро

В первую очередь поезда будут заменены на Замоскворецкой линии метро. Для полного обновления может понадобиться около трех лет. По словам заммэра, помимо удобств, к которым уже привыкли москвичи, новый состав будет оснащен дополнительным количеством мест для комфортной поездки.