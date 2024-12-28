В Хельсинки зафиксировали самое мощное в истории наблюдений землетрясение

По информации сейсмолога, в Финляндии ежегодно регистрируется 200 землетрясений, но подобного последнему в столичном регионе не было уже более десяти лет. Самое сильное землетрясение в новейшей истории в окрестностях столичного региона произошло в Мянтсяля в 2011 г., его магнитуда составила 2,6.