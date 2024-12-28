В Хельсинки зафиксировали самое мощное в истории наблюдений землетрясение
В Хельсинки произошло самое сильное за всю историю наблюдений в городе землетрясение магнитудой 1,1, сообщает Yle со ссылкой на сейсмолога Хельсинкского университета Тони Вейкколайнена.
Землетрясение произошло 25 декабря. По данным Yle, в полицию в этот день поступило несколько сообщений о взрыве в районе Кяпюля. Толчки также ощущались в районах Валлила и Хаага.
Природные землетрясения в Финляндии могут быть вызваны расширением Атлантического океана, подъемом суши и локальными движениями водных масс в скалах, отметил Вейкколайнен. По его словам, при землетрясении можно было действительно услышать звук взрыва, поскольку он произошел недалеко от поверхности земли.
По информации сейсмолога, в Финляндии ежегодно регистрируется 200 землетрясений, но подобного последнему в столичном регионе не было уже более десяти лет. Самое сильное землетрясение в новейшей истории в окрестностях столичного региона произошло в Мянтсяля в 2011 г., его магнитуда составила 2,6.