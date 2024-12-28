Токаев призвал не допускать распространения фейков о крушении Embraer E190

Токаев еще раз выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибшим, также поручил правительству наградить наиболее отличившихся граждан, проявивших мужество в ходе ликвидации последствий и оказать всю необходимую помощь иностранным гражданам, пострадавшим в катастрофе, и семьям погибших.