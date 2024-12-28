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Токаев призвал не допускать распространения фейков о крушении Embraer E190

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании, где обсуждалась авиакатастрофа гражданского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, заявил, что важно не допускать распространения фейков о событии, сообщается на официальном сайте республики.

«Президент отметил важность недопущения информационных провокаций и фейков. Кроме того, он заявил о необходимости тщательно изучить состояние авиационной безопасности по всей стране», – говорится в сообщении.

Токаев еще раз выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибшим, также поручил правительству наградить наиболее отличившихся граждан, проявивших мужество в ходе ликвидации последствий и оказать всю необходимую помощь иностранным гражданам, пострадавшим в катастрофе, и семьям погибших.

Расследование причин падения Embraer E190 продолжается. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) выразила готовность содействовать, направив своего эксперта на место крушения в качестве наблюдателя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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