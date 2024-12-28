Токаев призвал не допускать распространения фейков о крушении Embraer E190
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании, где обсуждалась авиакатастрофа гражданского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, заявил, что важно не допускать распространения фейков о событии, сообщается на официальном сайте республики.
«Президент отметил важность недопущения информационных провокаций и фейков. Кроме того, он заявил о необходимости тщательно изучить состояние авиационной безопасности по всей стране», – говорится в сообщении.
Токаев еще раз выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибшим, также поручил правительству наградить наиболее отличившихся граждан, проявивших мужество в ходе ликвидации последствий и оказать всю необходимую помощь иностранным гражданам, пострадавшим в катастрофе, и семьям погибших.
Расследование причин падения Embraer E190 продолжается. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) выразила готовность содействовать, направив своего эксперта на место крушения в качестве наблюдателя.