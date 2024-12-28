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ИКАО готова направить эксперта и помогать расследованию крушения Embraer

Предварительный отчет должен быть подготовлен в течение 30 дней с момента аварии
Людмила Чернова
The Administration of Mangystau Region via AP
The Administration of Mangystau Region via AP

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) готова содействовать расследованию причин авиакатастрофы под Актау, отправив на место крушения своего эксперта в качестве наблюдателя, говорится в заявлении организации.

«В интересах обеспечения авиационной безопасности ИКАО готова оказать поддержку этому расследованию, назначив своего эксперта, который будет направлен на место происшествия в качестве наблюдателя в составе международной следственной группы, – сказано в сообщении. – Роль ИКАО в поддержке этого процесса поможет обеспечить тщательное расследование, которое рассмотрит все возможные факторы, способствовавшие аварии, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем».

ИКАО также призвала государства-члены оказывать полное содействие в проведении всестороннего и независимого расследования в соответствии с приложением 13 к Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция).

В организации подчеркнули, что данные международные стандарты гражданской авиации требуют проведения независимого расследования с приглашением всех государств, которых затронула трагедия. Следователи обязаны выявить всю соответствующую информацию об аварии и сообщить о фактах и возможных факторах, связанных с обеспечением безопасности, которые могли стать причиной трагедии, добавили в ИКАО.

«Организация призывает все заинтересованные государства и поставщиков услуг сохранить всю соответствующую информацию и записи в рамках полного содействия процессу расследования», – говорится в заявлении.

Учавствовать в расследовании имеют право государство эксплуатанта, государство, где воздушное судно зарегистрировано, государства, ответственные за проектирование и производство самолета и его двигателей, а также государства, граждане которых погибли или получили серьезные травмы.

«Расследование, как предписано приложением 13, проводится с единственной целью – предотвращение будущих аварий и инцидентов путем сбора и анализа данных и информации, связанных с безопасностью, – говорится в заявлении. – Приложение 13 требует подготовки предварительного отчета в течение 30 дней с момента аварии, а окончательного – в течение 12 месяцев».

25 декабря самолет Azerbaijan Airlines Embraer E190 разбился возле Актау. Воздушное судно следовало из Баку в Грозный. На борту самолета находились 62 пассажира и пять членов экипажа. В результате крушения погибли 38 человек. Причины произошедшего устанавливаются.

27 декабря министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев со ссылкой на первоначальный вывод экспертов, основанный на осмотре обломков судна и показаниях свидетелей, заявил, что на самолет могло быть оказано воздействие извне. В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет давать каких-либо оценок по поводу крушения до результатов расследования авиакатастрофы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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