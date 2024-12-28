ИКАО готова направить эксперта и помогать расследованию крушения Embraer

ИКАО готова направить эксперта и помогать расследованию крушения EmbraerПредварительный отчет должен быть подготовлен в течение 30 дней с момента аварии
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) готова содействовать расследованию причин авиакатастрофы под Актау, отправив на место крушения своего эксперта в качестве наблюдателя, говорится в заявлении организации.
«В интересах обеспечения авиационной безопасности ИКАО готова оказать поддержку этому расследованию, назначив своего эксперта, который будет направлен на место происшествия в качестве наблюдателя в составе международной следственной группы, – сказано в сообщении. – Роль ИКАО в поддержке этого процесса поможет обеспечить тщательное расследование, которое рассмотрит все возможные факторы, способствовавшие аварии, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем».
ИКАО также призвала государства-члены оказывать полное содействие в проведении всестороннего и независимого расследования в соответствии с приложением 13 к Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция).
В организации подчеркнули, что данные международные стандарты гражданской авиации требуют проведения независимого расследования с приглашением всех государств, которых затронула трагедия. Следователи обязаны выявить всю соответствующую информацию об аварии и сообщить о фактах и возможных факторах, связанных с обеспечением безопасности, которые могли стать причиной трагедии, добавили в ИКАО.
«Организация призывает все заинтересованные государства и поставщиков услуг сохранить всю соответствующую информацию и записи в рамках полного содействия процессу расследования», – говорится в заявлении.
Учавствовать в расследовании имеют право государство эксплуатанта, государство, где воздушное судно зарегистрировано, государства, ответственные за проектирование и производство самолета и его двигателей, а также государства, граждане которых погибли или получили серьезные травмы.
«Расследование, как предписано приложением 13, проводится с единственной целью – предотвращение будущих аварий и инцидентов путем сбора и анализа данных и информации, связанных с безопасностью, – говорится в заявлении. – Приложение 13 требует подготовки предварительного отчета в течение 30 дней с момента аварии, а окончательного – в течение 12 месяцев».
25 декабря самолет Azerbaijan Airlines Embraer E190 разбился возле Актау. Воздушное судно следовало из Баку в Грозный. На борту самолета находились 62 пассажира и пять членов экипажа. В результате крушения погибли 38 человек. Причины произошедшего устанавливаются.
27 декабря министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев со ссылкой на первоначальный вывод экспертов, основанный на осмотре обломков судна и показаниях свидетелей, заявил, что на самолет могло быть оказано воздействие извне. В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет давать каких-либо оценок по поводу крушения до результатов расследования авиакатастрофы.