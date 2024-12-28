ИКАО готова направить эксперта и помогать расследованию крушения Embraer

27 декабря министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев со ссылкой на первоначальный вывод экспертов, основанный на осмотре обломков судна и показаниях свидетелей, заявил, что на самолет могло быть оказано воздействие извне. В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет давать каких-либо оценок по поводу крушения до результатов расследования авиакатастрофы.