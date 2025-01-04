При стрельбе в Вашингтоне пострадали пять человек
В результате стрельбы в Вашингтоне госпитализированы пять человек, ведется расследование, сообщили в полицейском управлении округа Колумбия.
Стрельба произошла вечером 3 января, среди пострадавших были мужчина и женщина, их доставили в больницу в сознании. Позднее были госпитализированы еще двое мужчин. Полиция не обнародовала личности пострадавших и стрелков из–за продолжающегося расследования. По предварительной информации, причиной стрельбы стал «спор».
1 января в Лас-Вегасе у отеля Trump International произошел взрыв автомобиля Tesla Cybertruck. В результате происшествия погиб водитель, еще семь человек получили ранения. В Новом Орлеане в тот же день автомобиль врезался в толпу на перекрестке Бурбон-стрит и Ибервиль, тогда погибли 14 человек, еще 35 получили ранения.