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При стрельбе в Вашингтоне пострадали пять человек

Ведомости

В результате стрельбы в Вашингтоне госпитализированы пять человек, ведется расследование, сообщили в полицейском управлении округа Колумбия.

Стрельба произошла вечером 3 января, среди пострадавших были мужчина и женщина, их доставили в больницу в сознании. Позднее были госпитализированы еще двое мужчин. Полиция не обнародовала личности пострадавших и стрелков из–за продолжающегося расследования. По предварительной информации, причиной стрельбы стал «спор».

1 января в Лас-Вегасе у отеля Trump International произошел взрыв автомобиля Tesla Cybertruck. В результате происшествия погиб водитель, еще семь человек получили ранения. В Новом Орлеане в тот же день автомобиль врезался в толпу на перекрестке Бурбон-стрит и Ибервиль, тогда погибли 14 человек, еще 35 получили ранения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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