Самолет «Уральских авиалиний» вылетел из Египта после инцидента с двигателем
Резервный борт «Уральских авиалиний» вылетел из аэропорта Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург после инцидента с неисправностью двигателя. Об этом сообщается в Telegram-канале авиакомпании.
Воздушное судно вылетело из аэропорта в 11:37 по местному времени (12:37 мск). Прибытие в Екатеринбург ожидается в 20:20 (18:20 мск). На борту находятся 236 пассажиров.
3 января самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в аэропорту Шарм-эль-Шейха из-за неисправности двигателя. Инцидент произошел при наборе высоты. На эшелоне 150 сработала сигнализация о неисправности двигателя N1. Экипаж решил вернуться в аэропорт отправления, посадка прошла успешно.