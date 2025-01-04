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Самолет «Уральских авиалиний» вылетел из Египта после инцидента с двигателем

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Резервный борт «Уральских авиалиний» вылетел из аэропорта Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург после инцидента с неисправностью двигателя. Об этом сообщается в Telegram-канале авиакомпании.

Воздушное судно вылетело из аэропорта в 11:37 по местному времени (12:37 мск). Прибытие в Екатеринбург ожидается в 20:20 (18:20 мск). На борту находятся 236 пассажиров.

3 января самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в аэропорту Шарм-эль-Шейха из-за неисправности двигателя. Инцидент произошел при наборе высоты. На эшелоне 150 сработала сигнализация о неисправности двигателя N1. Экипаж решил вернуться в аэропорт отправления, посадка прошла успешно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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