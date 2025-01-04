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ФСБ задержала подростков по подозрению в подготовке теракта в Екатеринбурге

Ведомости

Сотрудники Федеральной службой безопасности (ФСБ) задержали четверых подростков, которые собирались устроить теракт в Екатеринбурге, у них изъяли компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ) и средства связи с инструкциями по его изготовлению. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации ФСБ, были задержаны четверо граждан 2007 и 2008 г. р., «разделяющих идеи запрещенной на территории России террористической организации». Несовершеннолетние, как отмечается, планировали совершить теракт с использованием самодельного взрывного устройства в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге, приводит «РИА Новости» сообщение службы.

Двоим задержанным уже предъявлено обвинение в приготовлении к террористическому акту, а также в незаконном изготовлении и ношении взрывчатых веществ, совершенных группой лиц по предварительному сговору, сообщает Telegram-канал Следственного комитета (СК) РФ. По версии следствия, двое фигурантов приобрели компоненты для изготовления СВУ, самостоятельно изготовили его и электродетонатор, которые один из сообщников переносил в своем рюкзаке до момента задержания.

По данным СК, один из обвиняемых связан с поджогом служебного автомобиля полиции, который произошел 22 декабря 2024 г. в Екатеринбурге. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о заключении задержанных под стражу, добавили в ведомстве.

В конце декабря ФСБ предотвратила теракты против сотрудника Минобороны и военного блогера. Сообщалось о задержании россиянина, который общался в мессенджере Telegram с сотрудником Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины и планировал дистанционно осуществить подрыв.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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