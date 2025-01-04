ФСБ задержала подростков по подозрению в подготовке теракта в Екатеринбурге

Двоим задержанным уже предъявлено обвинение в приготовлении к террористическому акту, а также в незаконном изготовлении и ношении взрывчатых веществ, совершенных группой лиц по предварительному сговору, сообщает Telegram-канал Следственного комитета (СК) РФ. По версии следствия, двое фигурантов приобрели компоненты для изготовления СВУ, самостоятельно изготовили его и электродетонатор, которые один из сообщников переносил в своем рюкзаке до момента задержания.