ФСБ задержала подростков по подозрению в подготовке теракта в Екатеринбурге
Сотрудники Федеральной службой безопасности (ФСБ) задержали четверых подростков, которые собирались устроить теракт в Екатеринбурге, у них изъяли компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ) и средства связи с инструкциями по его изготовлению. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По информации ФСБ, были задержаны четверо граждан 2007 и 2008 г. р., «разделяющих идеи запрещенной на территории России террористической организации». Несовершеннолетние, как отмечается, планировали совершить теракт с использованием самодельного взрывного устройства в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге, приводит «РИА Новости» сообщение службы.
Двоим задержанным уже предъявлено обвинение в приготовлении к террористическому акту, а также в незаконном изготовлении и ношении взрывчатых веществ, совершенных группой лиц по предварительному сговору, сообщает Telegram-канал Следственного комитета (СК) РФ. По версии следствия, двое фигурантов приобрели компоненты для изготовления СВУ, самостоятельно изготовили его и электродетонатор, которые один из сообщников переносил в своем рюкзаке до момента задержания.
По данным СК, один из обвиняемых связан с поджогом служебного автомобиля полиции, который произошел 22 декабря 2024 г. в Екатеринбурге. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о заключении задержанных под стражу, добавили в ведомстве.
В конце декабря ФСБ предотвратила теракты против сотрудника Минобороны и военного блогера. Сообщалось о задержании россиянина, который общался в мессенджере Telegram с сотрудником Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины и планировал дистанционно осуществить подрыв.