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ФСБ предотвратила теракты против сотрудника Минобороны и блогера

Ведомости

Сотрудники Федеральной службой безопасности (ФСБ) России предотвратили теракты против высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ и военного блогера, который освещал события военной спецоперации. Об этом «РИА Новости» пишет со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

По данным ФСБ, теракты запланировали украинские спецслужбы. Там отметили, что в результате проведенных мероприятий был задержан россиянин, который общался в мессенджере Telegram с сотрудником Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. В ФСБ сообщили, что по команде куратора злоумышленник изъял из тайника в Московской области самодельное взрывное устройство мощностью около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте «в полимерном корпусе с магнитным креплением с поражающими элементами в виде шариков». Устройство закамуфлировали под переносную музыкальную колонку, говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, россиянин планировал дистанционно осуществить подрыв. Задержанный сотрудничает со следствием, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, добавили в ФСБ.

Сотрудники ФСБ ранее на этой неделе предотвратили взрыв в отделении полиции в Москве. По данным ЦОС ФСБ, готовившие взрыв участники международной террористической организации «Вилаят Хорасан» (запрещена в России), связанной с «Исламским государством» (запрещено в России), были убиты при задержании, так как они оказали активное сопротивление. 26 декабря сотрудники ФСБ предотвратили серию покушений на высокопоставленных российских военных. Подготовкой нападений занимались агенты украинских спецслужб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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