ФСБ предотвратила теракты против сотрудника Минобороны и блогера

По данным ФСБ, теракты запланировали украинские спецслужбы. Там отметили, что в результате проведенных мероприятий был задержан россиянин, который общался в мессенджере Telegram с сотрудником Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. В ФСБ сообщили, что по команде куратора злоумышленник изъял из тайника в Московской области самодельное взрывное устройство мощностью около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте «в полимерном корпусе с магнитным креплением с поражающими элементами в виде шариков». Устройство закамуфлировали под переносную музыкальную колонку, говорится в сообщении.