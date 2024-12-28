ФСБ предотвратила теракты против сотрудника Минобороны и блогера
Сотрудники Федеральной службой безопасности (ФСБ) России предотвратили теракты против высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ и военного блогера, который освещал события военной спецоперации. Об этом «РИА Новости» пишет со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
По данным ФСБ, теракты запланировали украинские спецслужбы. Там отметили, что в результате проведенных мероприятий был задержан россиянин, который общался в мессенджере Telegram с сотрудником Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. В ФСБ сообщили, что по команде куратора злоумышленник изъял из тайника в Московской области самодельное взрывное устройство мощностью около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте «в полимерном корпусе с магнитным креплением с поражающими элементами в виде шариков». Устройство закамуфлировали под переносную музыкальную колонку, говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, россиянин планировал дистанционно осуществить подрыв. Задержанный сотрудничает со следствием, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, добавили в ФСБ.
Сотрудники ФСБ ранее на этой неделе предотвратили взрыв в отделении полиции в Москве. По данным ЦОС ФСБ, готовившие взрыв участники международной террористической организации «Вилаят Хорасан» (запрещена в России), связанной с «Исламским государством» (запрещено в России), были убиты при задержании, так как они оказали активное сопротивление. 26 декабря сотрудники ФСБ предотвратили серию покушений на высокопоставленных российских военных. Подготовкой нападений занимались агенты украинских спецслужб.