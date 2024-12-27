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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в московском отделе полиции

Ведомости

В Москве сотрудники ФСБ предотвратили взрыв в отделении полиции, сообщает ЦОС ФСБ РФ.

Готовившие взрыв участники международной террористической организации «Вилаят Хорасан» (запрещена в России), связанной с «Исламским государством» (запрещено в России), убиты при задержании.

ФСБ сообщает, что преступники купили автомашину, в которую поместили газовые баллоны с пропаном. Ее они планировали взорвать при помощи самодельной бомбы, части которой были найдены при обыске. По месту жительства участников организации также были найдены огнестрельное оружие и боеприпасы.

«Злоумышленники попали в поле зрения органов безопасности как лица, осуществлявшие сбор сведений о подобранном в качестве объекта террористической атаки отделе МВД России в г. Москве», – говорится в сообщении.

Террористы оказали активное сопротивление, поэтому был открыт ответный огонь, преступники были ликвидированы.

26 декабря сотрудники ФСБ предотвратили серию покушений на высокопоставленных российских военных. Подготовкой нападений занимались агенты украинских спецслужб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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