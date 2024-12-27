Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в московском отделе полиции

ФСБ сообщает, что преступники купили автомашину, в которую поместили газовые баллоны с пропаном. Ее они планировали взорвать при помощи самодельной бомбы, части которой были найдены при обыске. По месту жительства участников организации также были найдены огнестрельное оружие и боеприпасы.