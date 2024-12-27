Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в московском отделе полиции
Готовившие взрыв участники международной террористической организации «Вилаят Хорасан» (запрещена в России), связанной с «Исламским государством» (запрещено в России), убиты при задержании.
ФСБ сообщает, что преступники купили автомашину, в которую поместили газовые баллоны с пропаном. Ее они планировали взорвать при помощи самодельной бомбы, части которой были найдены при обыске. По месту жительства участников организации также были найдены огнестрельное оружие и боеприпасы.
«Злоумышленники попали в поле зрения органов безопасности как лица, осуществлявшие сбор сведений о подобранном в качестве объекта террористической атаки отделе МВД России в г. Москве», – говорится в сообщении.
Террористы оказали активное сопротивление, поэтому был открыт ответный огонь, преступники были ликвидированы.
26 декабря сотрудники ФСБ предотвратили серию покушений на высокопоставленных российских военных. Подготовкой нападений занимались агенты украинских спецслужб.