Власти Сербии объявили 5 января днем траура после стрельбы в Черногории

2 января в черногорском Цетине мужчина застрелил 12 человек. Полиция идентифицировала нападавшего как 45-летнего Александра Ако Мартиновича. Сначала он открыл огонь после драки в ресторане в Цетине и убил четырех человек. Затем нападавший застрелил восемь человек, в том числе двоих детей, в трех других местах.