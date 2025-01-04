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Власти Сербии объявили 5 января днем траура после стрельбы в Черногории

Ведомости

Правительство Сербии на заседании приняло решение объявить 5 января днем траура в стране из-за гибели людей в результате стрельбы в Черногории. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Президент республики Александр Вучич обратился к МВД и агентству безопасности и информации и отметил, что инцидент в Черногории стал еще одним уроком для властей страны. Он призвал ведомства продолжать проверять лиц, которые представляют интерес с точки зрения безопасности, а также ускорить изъятие нелегального оружия.

2 января в черногорском Цетине мужчина застрелил 12 человек. Полиция идентифицировала нападавшего как 45-летнего Александра Ако Мартиновича. Сначала он открыл огонь после драки в ресторане в Цетине и убил четырех человек. Затем нападавший застрелил восемь человек, в том числе двоих детей, в трех других местах.

Министр внутренних дел Данило Саранович сообщил, что Мартинович был загнан в угол полицейскими возле своего дома и предпринял попытку покончить с собой, после чего скончался от полученных ран по дороге в больницу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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