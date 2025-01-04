Власти Сербии объявили 5 января днем траура после стрельбы в Черногории
Правительство Сербии на заседании приняло решение объявить 5 января днем траура в стране из-за гибели людей в результате стрельбы в Черногории. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Президент республики Александр Вучич обратился к МВД и агентству безопасности и информации и отметил, что инцидент в Черногории стал еще одним уроком для властей страны. Он призвал ведомства продолжать проверять лиц, которые представляют интерес с точки зрения безопасности, а также ускорить изъятие нелегального оружия.
2 января в черногорском Цетине мужчина застрелил 12 человек. Полиция идентифицировала нападавшего как 45-летнего Александра Ако Мартиновича. Сначала он открыл огонь после драки в ресторане в Цетине и убил четырех человек. Затем нападавший застрелил восемь человек, в том числе двоих детей, в трех других местах.
Министр внутренних дел Данило Саранович сообщил, что Мартинович был загнан в угол полицейскими возле своего дома и предпринял попытку покончить с собой, после чего скончался от полученных ран по дороге в больницу.