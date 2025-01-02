В Черногории мужчина застрелил 12 человек
В черногорском Цетине мужчина застрелил 12 человек, после чего скончался от нанесенных самому себе ранений. Об этом сообщает агентство Reuters.
Полиция идентифицировала нападавшего как 45-летнего Александра Ако Мартиновича. Сначала он убил четырех человек, открыв огонь после драки в ресторане в Цетине. Затем застрелил восемь человек, в том числе двоих детей, в трех других местах, сообщила прокурор Андриана Настич.
«Все жертвы были его крестными отцами, друзьями... Мотив пока неизвестен», – сказал директор национальной полиции Лазарь Сцепанович.
По словам министра внутренних дел Данило Сарановича, Мартинович был загнан в угол полицейскими возле своего дома в городе и попытался покончить с собой, а затем скончался от полученных ран по дороге в больницу.
В августе 2022 г. 11 человек были убиты и шестеро ранены в результате нападения 34-летнего мужчины в том же Цетине. Перестрелка произошла в историческом центре города, ей предшествовал бытовой конфликт, после которого нападавший начал беспорядочную стрельбу на улице рядом со своим домом. Он был убит полицейскими.