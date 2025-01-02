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В Черногории мужчина застрелил 12 человек

Ведомости

В черногорском Цетине мужчина застрелил 12 человек, после чего скончался от нанесенных самому себе ранений. Об этом сообщает агентство Reuters.

Полиция идентифицировала нападавшего как 45-летнего Александра Ако Мартиновича. Сначала он убил четырех человек, открыв огонь после драки в ресторане в Цетине. Затем застрелил восемь человек, в том числе двоих детей, в трех других местах, сообщила прокурор Андриана Настич.

«Все жертвы были его крестными отцами, друзьями... Мотив пока неизвестен», – сказал директор национальной полиции Лазарь Сцепанович.

По словам министра внутренних дел Данило Сарановича, Мартинович был загнан в угол полицейскими возле своего дома в городе и попытался покончить с собой, а затем скончался от полученных ран по дороге в больницу.

В августе 2022 г. 11 человек были убиты и шестеро ранены в результате нападения 34-летнего мужчины в том же Цетине. Перестрелка произошла в историческом центре города, ей предшествовал бытовой конфликт, после которого нападавший начал беспорядочную стрельбу на улице рядом со своим домом. Он был убит полицейскими.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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