В Черногории мужчина застрелил 12 человек

В августе 2022 г. 11 человек были убиты и шестеро ранены в результате нападения 34-летнего мужчины в том же Цетине. Перестрелка произошла в историческом центре города, ей предшествовал бытовой конфликт, после которого нападавший начал беспорядочную стрельбу на улице рядом со своим домом. Он был убит полицейскими.