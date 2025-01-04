Росавиация расследует инцидент с самолетом «Уральских авиалиний» в Шарм-эль-Шейхе
Росавиация расследует ситуацию вокруг самолета «Уральских авиалиний» после инцидента с неисправностью двигателя. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
«Ключевая цель расследования – установление причин инцидента и принятие мер по их предотвращению в будущем», – подчеркнул Кореняко.
Самолет Airbus A321 neo, следовавший в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в египетском аэропорту Шарм-эль-Шейха из-за неисправности двигателя 3 января. Инцидент произошел при наборе высоты. На эшелоне 150 сработала сигнализация о неисправности двигателя N1. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт отправления. На борту воздушного судна находились семь членов экипажа и 236 пассажиров, они не пострадали. Самолет отстранен от полетов.
4 января резервный борт «Уральских авиалиний» вылетел из аэропорта Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург в 11:37 по местному времени (12:37 мск). Прибытие в Екатеринбург ожидается в 20:20 (18:20 мск).