Росавиация расследует инцидент с самолетом «Уральских авиалиний» в Шарм-эль-Шейхе

Самолет Airbus A321 neo, следовавший в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в египетском аэропорту Шарм-эль-Шейха из-за неисправности двигателя 3 января. Инцидент произошел при наборе высоты. На эшелоне 150 сработала сигнализация о неисправности двигателя N1. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт отправления. На борту воздушного судна находились семь членов экипажа и 236 пассажиров, они не пострадали. Самолет отстранен от полетов.