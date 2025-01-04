Хлебокомбинат в Приднестровье приостановил работу из-за энергокризиса
На Рыбницком хлебокомбинате в Приднестровье перестали печь хлеб, теперь его везут в город из Тирасполя, передает телеканал «Первый Приднестровский».
До кризиса на заводе пекли около 2 т хлеба в сутки, его возили в Каменку и Дубоссары. Отправляли хлеб и булочки в школы, садики и воинские части, а после отключения газа «больше хлеб не пекут», рассказывает телеканал. Сейчас его везут в город из столицы непризнанной ПМР Тирасполя.
«Были бы возможности, мы бы купили электропечи. Просто на заводе нет таких денег», – сказал директор Рыбницкого хлебокомбината Владимир Сычев.
На хлебокомбинате из 64 работников сейчас задействованы только водители, кладовщики и охранники, а остальных сотрудников, по данным телеканала, отправили домой. Зарплату на предприятии пообещали частично сохранить.
«Газпрома» ранее предупредил о сокращении поставок газа в Молдавию с 1 января из-за долгов «Молдовагаза». Ранее газ поступал в Приднестровье в обмен на электроэнергию, но с прекращением поставок со стороны ГРЭС Приднестровье ввело чрезвычайное экономическое положение на 30 суток. 2 января глава минэкономразвития Приднестровья Сергей Оболоник заявил об остановке всех промышленных предприятий за исключением продовольственных.
Кроме того, свое влияние на ситуацию оказало решение Украины прекратить транзит российского газа через свою территорию, Молдавия же получала российский газ именно поэтому маршруту, оттуда он поступал в Приднестровье.