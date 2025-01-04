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Хлебокомбинат в Приднестровье приостановил работу из-за энергокризиса

Ведомости

На Рыбницком хлебокомбинате в Приднестровье перестали печь хлеб, теперь его везут в город из Тирасполя, передает телеканал «Первый Приднестровский».

До кризиса на заводе пекли около 2 т хлеба в сутки, его возили в Каменку и Дубоссары. Отправляли хлеб и булочки в школы, садики и воинские части, а после отключения газа «больше хлеб не пекут», рассказывает телеканал. Сейчас его везут в город из столицы непризнанной ПМР Тирасполя.

«Были бы возможности, мы бы купили электропечи. Просто на заводе нет таких денег», – сказал директор Рыбницкого хлебокомбината Владимир Сычев. 

На хлебокомбинате из 64 работников сейчас задействованы только водители, кладовщики и охранники, а остальных сотрудников, по данным телеканала, отправили домой. Зарплату на предприятии пообещали частично сохранить.

«Газпрома» ранее предупредил о сокращении поставок газа в Молдавию с 1 января из-за долгов «Молдовагаза». Ранее газ поступал в Приднестровье в обмен на электроэнергию, но с прекращением поставок со стороны ГРЭС Приднестровье ввело чрезвычайное экономическое положение на 30 суток. 2 января глава минэкономразвития Приднестровья Сергей Оболоник заявил об остановке всех промышленных предприятий за исключением продовольственных. 

Кроме того, свое влияние на ситуацию оказало решение Украины прекратить транзит российского газа через свою территорию, Молдавия же получала российский газ именно поэтому маршруту, оттуда он поступал в Приднестровье.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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