Хлебокомбинат в Приднестровье приостановил работу из-за энергокризиса

До кризиса на заводе пекли около 2 т хлеба в сутки, его возили в Каменку и Дубоссары. Отправляли хлеб и булочки в школы, садики и воинские части, а после отключения газа «больше хлеб не пекут», рассказывает телеканал. Сейчас его везут в город из столицы непризнанной ПМР Тирасполя.