Фигуранта дела о взятке в Минобороны перевели из СИЗО под домашний арест

Уголовное дело возбудили в октябре 2024 г. Следствие установило, что в 2017 г. Свистунов передал Демчику 4 млн руб. за то, чтобы тот обеспечил привлечение предприятия Свистунова соисполнителем по госконтрактам на поставку вещевого имущества для нужд Вооруженных сил России.