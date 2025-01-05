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Фигуранта дела о взятке в Минобороны перевели из СИЗО под домашний арест

Ведомости

235-й гарнизонный военный суд заменил меру пресечения для директора АО «Княгининская швейная фабрика» Александра Свистунова, которого обвиняют во взятке при исполнении госконтракта с Министерством обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Следствие утверждает, что Свистунов дал взятку бывшему начальнику вещевого управления Минобороны Владимиру Демчику. Как заявляют в органах, Свистунов дал признательные показания и суд принял решение о смягчении меры пресечения.

Уголовное дело возбудили в октябре 2024 г. Следствие установило, что в 2017 г. Свистунов передал Демчику 4 млн руб. за то, чтобы тот обеспечил привлечение предприятия Свистунова соисполнителем по госконтрактам на поставку вещевого имущества для нужд Вооруженных сил России.

Общая сумма контрактов составляла 574 млн руб., передавало СК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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