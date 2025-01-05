Фигуранта дела о взятке в Минобороны перевели из СИЗО под домашний арест
235-й гарнизонный военный суд заменил меру пресечения для директора АО «Княгининская швейная фабрика» Александра Свистунова, которого обвиняют во взятке при исполнении госконтракта с Министерством обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Следствие утверждает, что Свистунов дал взятку бывшему начальнику вещевого управления Минобороны Владимиру Демчику. Как заявляют в органах, Свистунов дал признательные показания и суд принял решение о смягчении меры пресечения.
Уголовное дело возбудили в октябре 2024 г. Следствие установило, что в 2017 г. Свистунов передал Демчику 4 млн руб. за то, чтобы тот обеспечил привлечение предприятия Свистунова соисполнителем по госконтрактам на поставку вещевого имущества для нужд Вооруженных сил России.
Общая сумма контрактов составляла 574 млн руб., передавало СК.