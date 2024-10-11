Главу швейной фабрики заподозрили в даче крупной взятки экс-чиновнику Минобороны

Демчик был задержан в начале августа, он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В СК сообщали, что весной 2017 г. фигурант, будучи начальником вещевого управления Минобороны, получил взятку в размере 4 млн руб. от генерального директора одной из коммерческих организаций.