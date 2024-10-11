Главу швейной фабрики заподозрили в даче крупной взятки экс-чиновнику Минобороны
Главное военное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело против гендиректора АО «Княгинская швейная фабрика» Александра Свистунова, подозреваемого в даче особо крупной взятки в рамках исполнения госконтракта с Минобороны РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале СК.
Следствие установило, что в 2017 г. Свистунов передал бывшему начальнику вещевого управления Минобороны Владимиру Демчику 4 млн руб. за то, чтобы тот обеспечил привлечение предприятия Свистунова соисполнителем по госконтрактам на поставку вещевого имущества для нужд Вооруженных сил России. Общая сумма контрактов составляла 574 млн руб.
Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Военный суд арестовал Свистунова, расследование уголовного дела продолжается.
Демчик был задержан в начале августа, он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В СК сообщали, что весной 2017 г. фигурант, будучи начальником вещевого управления Минобороны, получил взятку в размере 4 млн руб. от генерального директора одной из коммерческих организаций.
В конце сентября суд наложил арест на имущество Демчика. Были арестованы загородный дом, трехкомнатная квартира, а также более 100 млн руб. средств, принадлежащих бывшему главе управления оборонного ведомства.