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Главу швейной фабрики заподозрили в даче крупной взятки экс-чиновнику Минобороны

Ведомости

Главное военное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело против гендиректора АО «Княгинская швейная фабрика» Александра Свистунова, подозреваемого в даче особо крупной взятки в рамках исполнения госконтракта с Минобороны РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале СК.

Следствие установило, что в 2017 г. Свистунов передал бывшему начальнику вещевого управления Минобороны Владимиру Демчику 4 млн руб. за то, чтобы тот обеспечил привлечение предприятия Свистунова соисполнителем по госконтрактам на поставку вещевого имущества для нужд Вооруженных сил России. Общая сумма контрактов составляла 574 млн руб.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Военный суд арестовал Свистунова, расследование уголовного дела продолжается.

Демчик был задержан в начале августа, он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В СК сообщали, что весной 2017 г. фигурант, будучи начальником вещевого управления Минобороны, получил взятку в размере 4 млн руб. от генерального директора одной из коммерческих организаций.

В конце сентября суд наложил арест на имущество Демчика. Были арестованы загородный дом, трехкомнатная квартира, а также более 100 млн руб. средств, принадлежащих бывшему главе управления оборонного ведомства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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