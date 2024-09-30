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Суд арестовал имущество экс-начальника вещевого управления Минобороны

Ведомости

Суд наложил арест на имущество экс-начальника вещевого управления Минобороны, бывшего заместителя генерального директора ООО «Текстильная торговая компания» Владимира Демчика. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.

Удовлетворено соответствующее ходатайство органов следствия. Арестованы загородный дом, трехкомнатная квартира, а также более 100 млн руб. средств, принадлежащих Демчику. Решение вынесено «в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий», говорится в сообщении СК.

Демчика задержали в начале августа, он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие полагает, что весной 2017 г. Демчик, будучи начальником вещевого управления Минобороны, получил взятку в размере 4 млн руб. от гендиректора одной из коммерческих организаций.

По данным ТАСС, в собственности Демчика находится земельный участок площадью 696 кв. м. Доход, указанный в его последней декларации, составляет 2,2 млн руб. в год. Демчик также владеет в долевой собственности с супругой квартирой площадью 83 кв. м. На него зарегистрирован Kia Sorento, а на супругу – BMW Х1.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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