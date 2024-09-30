Суд арестовал имущество экс-начальника вещевого управления Минобороны

По данным ТАСС, в собственности Демчика находится земельный участок площадью 696 кв. м. Доход, указанный в его последней декларации, составляет 2,2 млн руб. в год. Демчик также владеет в долевой собственности с супругой квартирой площадью 83 кв. м. На него зарегистрирован Kia Sorento, а на супругу – BMW Х1.