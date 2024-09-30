Суд арестовал имущество экс-начальника вещевого управления Минобороны
Суд наложил арест на имущество экс-начальника вещевого управления Минобороны, бывшего заместителя генерального директора ООО «Текстильная торговая компания» Владимира Демчика. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.
Удовлетворено соответствующее ходатайство органов следствия. Арестованы загородный дом, трехкомнатная квартира, а также более 100 млн руб. средств, принадлежащих Демчику. Решение вынесено «в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий», говорится в сообщении СК.
Демчика задержали в начале августа, он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие полагает, что весной 2017 г. Демчик, будучи начальником вещевого управления Минобороны, получил взятку в размере 4 млн руб. от гендиректора одной из коммерческих организаций.
По данным ТАСС, в собственности Демчика находится земельный участок площадью 696 кв. м. Доход, указанный в его последней декларации, составляет 2,2 млн руб. в год. Демчик также владеет в долевой собственности с супругой квартирой площадью 83 кв. м. На него зарегистрирован Kia Sorento, а на супругу – BMW Х1.