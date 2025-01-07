В Госдуме доработают законопроект о выносе платы за ремонт в отдельный платеж
Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ доработает законопроект о выделении платы за текущий ремонт как отдельного вида платежа, сообщает «РИА Новости» первый заместитель председателя комитета Владимир Кошелев.
Он уточнил, что в платежах за ЖКХ могут появиться строчки о суммах, собранных с жильцов на текущий ремонт, задолженности и общей стоимости запланированных и выполненных работ.
«Инициатива будет способствовать повышению "прозрачности" трат управляющих компаний и качества работ», – сообщил Кошелев.
Депутат рассказал, что на данный момент в платежах за ЖКХ формулировка звучит как «расходы на содержание и текущий ремонт». Союз «и» в таких словах открывает возможность для недобросовестных управляющих компаний.
Такая инициатива, сообщает Кошелев, позволит сделать процесс ремонта жилых домов более прозрачным.
21 декабря 2024 г. Генпрокуратура поручила усилить надзор за соблюдением прав граждан в сфере ЖКХ, говорил генеральный прокурор России Игорь Краснов.