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В Госдуме доработают законопроект о выносе платы за ремонт в отдельный платеж

Ведомости

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ доработает законопроект о выделении платы за текущий ремонт как отдельного вида платежа, сообщает «РИА Новости» первый заместитель председателя комитета Владимир Кошелев.

Он уточнил, что в платежах за ЖКХ могут появиться строчки о суммах, собранных с жильцов на текущий ремонт, задолженности и общей стоимости запланированных и выполненных работ.

«Инициатива будет способствовать повышению "прозрачности" трат управляющих компаний и качества работ», – сообщил Кошелев.

Депутат рассказал, что на данный момент в платежах за ЖКХ формулировка звучит как «расходы на содержание и текущий ремонт». Союз «и» в таких словах открывает возможность для недобросовестных управляющих компаний.

Такая инициатива, сообщает Кошелев, позволит сделать процесс ремонта жилых домов более прозрачным.

21 декабря 2024 г. Генпрокуратура поручила усилить надзор за соблюдением прав граждан в сфере ЖКХ, говорил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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