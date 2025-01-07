Число погибших в китайском Тибете возросло до 126 человек
В результате землетрясения, произошедшего в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, погибли 126 человек, сообщает агентство «Синьхуа». Ранения получили 188 человек.
28 человек, получивших тяжелые ранения, переведены в муниципальную народную больницу для получения помощи. Агентство также сообщает, что в ходе бедствия обрушилось 3609 домов.
Ранее утром сообщалось, что в Тибете произошло землетрясение магнитудой 6,8. Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 7,1, передавало агентство Reuters. После землетрясения жители региона, где проживает около 800 000 человек, сообщили о десятках афтершоков.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпину в связи с гибелью людей из-за разрушительного землетрясения в Тибете.