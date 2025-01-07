Число погибших в китайском Тибете возросло до 126 человек

Ранее утром сообщалось, что в Тибете произошло землетрясение магнитудой 6,8. Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 7,1, передавало агентство Reuters. После землетрясения жители региона, где проживает около 800 000 человек, сообщили о десятках афтершоков.