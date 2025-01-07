Заболеваемость ОРВИ в России снизилась более чем на 50% за неделю
Заболеваемость ОРВИ в России за неделю снизилась на 50,4%, а COVID-19 – на 60,7%. Об этом сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. За первую неделю 2025 г. было зарегистрировано 307 900 случаев ОРВИ и 8700 случаев COVID-19.
По ОРВИ превышение среднероссийского показателя наблюдается в 39 регионах страны. По данным ведомства, 18,7% заболеваемости приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.
«Заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно вирусами негриппозной этиологии, с преобладанием доли риновирусов. Продолжается постепенное нарастание доли положительных находок вирусов гриппа, с преобладанием в структуре вирусов гриппа А (H1N1)pdm09», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.
В декабре 2024 г. по результатам селекторного совещания с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора выяснилось, что на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область приходится 17,7% заболеваемости ОРВИ по России. Почти все случае заболевания относятся к респираторным вирусам негриппозной этиологии. Случаи заболевания гриппом единичны.