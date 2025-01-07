Заболеваемость ОРВИ в России снизилась более чем на 50% за неделю

Заболеваемость ОРВИ в России за неделю снизилась на 50,4%, а COVID-19 – на 60,7%. Об этом сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. За первую неделю 2025 г. было зарегистрировано 307 900 случаев ОРВИ и 8700 случаев COVID-19.