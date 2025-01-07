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Заболеваемость ОРВИ в России снизилась более чем на 50% за неделю

Ведомости

Заболеваемость ОРВИ в России за неделю снизилась на 50,4%, а COVID-19 – на 60,7%. Об этом сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. За первую неделю 2025 г. было зарегистрировано 307 900 случаев ОРВИ и 8700 случаев COVID-19.

По ОРВИ превышение среднероссийского показателя наблюдается в 39 регионах страны. По данным ведомства, 18,7% заболеваемости приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.

«Заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно вирусами негриппозной этиологии, с преобладанием доли риновирусов. Продолжается постепенное нарастание доли положительных находок вирусов гриппа, с преобладанием в структуре вирусов гриппа А (H1N1)pdm09», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В декабре 2024 г. по результатам селекторного совещания с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора выяснилось, что на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область приходится 17,7% заболеваемости ОРВИ по России. Почти все случае заболевания относятся к респираторным вирусам негриппозной этиологии. Случаи заболевания гриппом единичны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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