Почти 18% случаев заражения ОРВИ приходится на Москву, Подмосковье и Петербург
На Москву, Санкт-Петербург и Московскую область приходится 17,7% заболеваемости ОРВИ по России. Почти все случае заболевания относятся к респираторным вирусам негриппозной этиологии. Случаи заболевания гриппом единичны. Об этом сообщили на селекторном совещании с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора.
Согласно данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю количество заболевших гриппом и ОРВИ в стране снизилось на 1,3% по сравнению с предыдущей неделей. Всего зарегистрировано 759 500 случаев. При этом в 46 регионах страны фиксируется превышение среднероссийского показателя.
Роспотребнадзор отмечает, что в регионах продолжается всероссийская кампания по вакцинации против гриппа. Сейчас привито более 81 млн человек.
В ноябре руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии рисков распространения энтеровирусной инфекции в России. По ее словам, в 2024 г. наблюдался незначительный подъем заболеваемости. Он имеет периодический характер, аналогичный подъем был в 2017 г. и в значительной части ассоциировался с завозами из Турции.