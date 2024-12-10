Почти 18% случаев заражения ОРВИ приходится на Москву, Подмосковье и Петербург

В ноябре руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии рисков распространения энтеровирусной инфекции в России. По ее словам, в 2024 г. наблюдался незначительный подъем заболеваемости. Он имеет периодический характер, аналогичный подъем был в 2017 г. и в значительной части ассоциировался с завозами из Турции.