Глава Роспотребнадзора сообщила об отсутствии вируса Коксаки в России

По ее словам, в 2024 г. наблюдался незначительный подъем заболеваемости. Он имеет периодический характер, аналогичный подъем был в 2017 г. и в значительной части ассоциировался с завозами из Турции. В этом году наблюдается подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией в малом удельном весе, он завершился к середине сентября. Глава ведомства указала, что в России стабильная эпидемиологическая ситуация. Активных очагов вируса Коксаки, тем более массовых, не было выявлено ни путем опроса, ни путем анализа информации.