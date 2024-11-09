Глава Роспотребнадзора сообщила об отсутствии вируса Коксаки в России
Риски распространения энтеровирусной инфекции в России отсутствуют. Об этом на полях первой министерской конференции партнерского форума Россия – Африка заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
«На сегодняшний день рисков распространения энтеровирусной инфекции в Российской Федерации, включая вирус Коксаки, нет», – уточнила Попова (цитата по ТАСС).
По ее словам, в 2024 г. наблюдался незначительный подъем заболеваемости. Он имеет периодический характер, аналогичный подъем был в 2017 г. и в значительной части ассоциировался с завозами из Турции. В этом году наблюдается подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией в малом удельном весе, он завершился к середине сентября. Глава ведомства указала, что в России стабильная эпидемиологическая ситуация. Активных очагов вируса Коксаки, тем более массовых, не было выявлено ни путем опроса, ни путем анализа информации.
6 ноября «Известия» сообщили, что заболевание, по всем симптомам подходящее под вирус Коксаки, обнаружено у детей в садах и школах девяти российских регионов в начале ноября. По информации издания, жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Татарстана, Удмуртии, Владимирской, Брянской, Калужской и Московской областей уже заразились энтеровирусной инфекцией.
5 ноября Роспотребнадзор запустил горячую линию. С ее помощью ведомство собирает, в том числе, статистику заболеваемости. Ранее ряд Telegram-каналов писали о вспышке заболеваемости в турецком отеле. Утверждалось, что двое детей заразились вирусом Коксаки. Роспотребнадзор направил запрос по текущей ситуации в минздрав Турции.
Вирус Коксаки – заболевание, которое характеризуется повышением температуры и появлением сыпи. Его источником может быть только человек: либо больной, либо здоровый носитель. Чаще всего вирус Коксаки поражает маленьких детей, проникая в организм через воду, пищу, грязные игрушки и руки.