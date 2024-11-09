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Глава Роспотребнадзора сообщила об отсутствии вируса Коксаки в России

Ведомости

Риски распространения энтеровирусной инфекции в России отсутствуют. Об этом на полях первой министерской конференции партнерского форума Россия – Африка заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день рисков распространения энтеровирусной инфекции в Российской Федерации, включая вирус Коксаки, нет», – уточнила Попова (цитата по ТАСС).

По ее словам, в 2024 г. наблюдался незначительный подъем заболеваемости. Он имеет периодический характер, аналогичный подъем был в 2017 г. и в значительной части ассоциировался с завозами из Турции. В этом году наблюдается подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией в малом удельном весе, он завершился к середине сентября. Глава ведомства указала, что в России стабильная эпидемиологическая ситуация. Активных очагов вируса Коксаки, тем более массовых, не было выявлено ни путем опроса, ни путем анализа информации.

6 ноября «Известия» сообщили, что заболевание, по всем симптомам подходящее под вирус Коксаки, обнаружено у детей в садах и школах девяти российских регионов в начале ноября. По информации издания, жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Татарстана, Удмуртии, Владимирской, Брянской, Калужской и Московской областей уже заразились энтеровирусной инфекцией.

5 ноября Роспотребнадзор запустил горячую линию. С ее помощью ведомство собирает, в том числе, статистику заболеваемости. Ранее ряд Telegram-каналов писали о вспышке заболеваемости в турецком отеле. Утверждалось, что двое детей заразились вирусом Коксаки. Роспотребнадзор направил запрос по текущей ситуации в минздрав Турции.

Вирус Коксаки – заболевание, которое характеризуется повышением температуры и появлением сыпи. Его источником может быть только человек: либо больной, либо здоровый носитель. Чаще всего вирус Коксаки поражает маленьких детей, проникая в организм через воду, пищу, грязные игрушки и руки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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