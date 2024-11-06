Вирус Коксаки: что нужно знать об опасной инфекции

Вирус Коксаки имеет множество клинических проявлений, которые могут включать в себя лихорадочные состояния, острые менингиты, появление сыпи, мышечных болей, нередко они могут быть связаны с поражением центральной нервной системы, мышц, миокарда и кожных покровов. На сегодняшний день известно более 20 серотипов этого вируса, из них наиболее часто к болезни Коксаки относят три вида энтеровирусов: Enterovirus A, В и С. Несмотря на то что вирус Коксаки – не новое заболевание, восприимчивость современных людей и особенно детей к нему остается высокой. Согласно медицинской статистике, чаще всего вирусом Коксаки болеют дети до одного года. По данным Роспотребнадзора, во время одной из прошлых вспышек эпидемии в РФ около 85% случаев у детей протекали без симптомов, у 12-14% определялись легкие и средние формы заболевания и только у 1-3% заболевание протекало в тяжелой форме. Особенно опасным, по словам медиков, вирус может стать для людей с иммунодефицитом.