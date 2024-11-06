Вирус Коксаки: что нужно знать об опасной инфекции

Вирус Коксаки: что нужно знать об опасной инфекцииПричины, симптомы и способы лечения
В России зафиксированы случаи заражения вирусом Коксаки – энтеровирусом, впервые выявленным в 1948 г. в городе Коксаки (США). Роспотребнадзор объявил о запуске «горячей линии» в связи с появлением информации о заболевании россиян, вернувшихся из Турции и других стран. На сегодняшний день нет точных данных о числе инфицированных граждан РФ.
Что такое вирус Коксаки
Вирус Коксаки имеет множество клинических проявлений, которые могут включать в себя лихорадочные состояния, острые менингиты, появление сыпи, мышечных болей, нередко они могут быть связаны с поражением центральной нервной системы, мышц, миокарда и кожных покровов. На сегодняшний день известно более 20 серотипов этого вируса, из них наиболее часто к болезни Коксаки относят три вида энтеровирусов: Enterovirus A, В и С. Несмотря на то что вирус Коксаки – не новое заболевание, восприимчивость современных людей и особенно детей к нему остается высокой. Согласно медицинской статистике, чаще всего вирусом Коксаки болеют дети до одного года. По данным Роспотребнадзора, во время одной из прошлых вспышек эпидемии в РФ около 85% случаев у детей протекали без симптомов, у 12-14% определялись легкие и средние формы заболевания и только у 1-3% заболевание протекало в тяжелой форме. Особенно опасным, по словам медиков, вирус может стать для людей с иммунодефицитом.
Несмотря на то что в большинстве случаев вирус Коксаки у детей протекает бессимптомно, неприятной особенностью энтеровирусной инфекции является ее непредсказуемость. Встречаются случаи тяжелого течения этой болезни, приводящие к летальному исходу. В Малайзии в 1997 г. во время вспышки эпидемии вируса погибли 30 детей, еще трое умерли в 2002 г. в Греции, в Восточном Китае в 2007 г. из 800 инфицированных погибли 22 ребенка и еще 200 были госпитализированы.
Симптомы заболевания
Инкубационный период болезни составляет от двух до 35 дней. По тяжести заболевания вызываемые данными энтеровирусами делятся на две группы:
потенциально тяжелые формы: менингит, энцефалит, острый паралич, неонатальные септикоподобные состояния, миокардит, перикардит, гепатит, хронические инфекции у людей с иммунодефицитами;
менее тяжелые: трехдневная лихорадка с сыпью или без нее, герпангина, плевродиния, везикулярный фарингит, конъюнктивит, увеит, гастроэнтерит.
Заболевание обычно начинается с острой фазы. У пациента поднимается температура до 39-40 градусов, появляются головная боль, слабость, теряется аппетит, начинается боль в горле, иногда – тошнота и рвота, могут увеличиться лимфоузлы. У детей возможно появление судорог, воспаление слизистых, верхних дыхательных путей, болезненные высыпания на коже.
Многие из этих симптомов схожи с проявлениями обычной простуды или гриппа, что осложняет постановку правильного диагноза. Типичной тяжелой формой энтеровирусной инфекции являются вирусный менингит, а также поражение сердечной мышцы, вызывающее миокардит, поэтому при проявлении симптомов болезни необходимо незамедлительно обратиться к врачу.
Через несколько часов или дней после начала повышения температуры на слизистой оболочке рта, языка и горла появляются мелкие красные высыпания – этот симптом характерен именно для болезни Коксаки. Кроме того, высыпания могут возникать на руках, ногах и туловище. Они могут сопровождаться зудом и жжением. Также у некоторых пациентов наблюдаются признаки, схожие с симптомами пищевой аллергии: покраснение кожи, зуд, отек лица и языка.
В некоторых случаях болезнь сопровождается осложнениями со стороны желудочно-кишечного тракта: диареей, рвотой, болями в животе. Это происходит из-за того, что вирус Коксаки поражает не только верхние дыхательные пути, но и слизистую оболочку кишечника.
Как заражаются и как определить заражение
Болезнь Коксаки передается воздушно-капельным путем – через слюну или слизь, выделяемые при кашле и чихании. Также заражение возможно при контакте с фекалиями зараженного человека, с водой или с поверхностями, на которых остались частички вируса. Поэтому в местах массового скопления людей, особенно в детских учреждениях, на водоемах и в бассейнах риск заражения высок. Также источником инфекции могут стать сами заболевшие, в том числе в бессимптомной форме, и вирусоносители. Наибольший риск передачи вируса от человека к человеку возникает в первые дни болезни.
Выявлением вируса Коксаки занимаются специализированные вирусологические лаборатории, энтеровирусы выделяют из фекалий, секретов носа и горла пациентов, а также из спинномозговой жидкости и крови. Для этого используются специальные культуры клеток или лабораторные мыши. Специалисты выявляют тип вируса, наблюдая, как он взаимодействует с определенным типом антител. Если антитела блокируют (нейтрализуют) способность вируса к заражению, то можно с уверенностью сказать, какой именно тип вируса вызвал заболевание.
Также используются серологические методы (лабораторные тесты, основанные на анализе сыворотки (компонента крови, который остается после отделения кровяных клеток), выявляющие антитела в крови заболевших. Диагностику проводят с помощью реакции непрямой иммунофлуоресценции. Еще более точными являются современные молекулярные исследования: молекулярное типирование вируса и ПЦР, выявляющий вирусную ДНК.
Борющиеся с вирусом антитела появляются в организме заболевших на ранних стадиях заболевания и остаются там в течение многих лет.
Как не заболеть
Профилактика вируса Коксаки заключается в соблюдении правил личной гигиены и питьевого режима. Врачи рекомендуют чаще мыть руки с мылом. Также лучше использовать в пищу только кипяченую воду, пользоваться индивидуальной посудой.
Дети также должны соблюдать элементарные правила гигиены: не трогать лицо грязными руками, мыть руки перед едой, не пить воду из-под крана и не есть продукты сомнительного происхождения.