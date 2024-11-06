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«Известия»: минимум в девяти регионах России выявили вирус Коксаки

Ведомости

Заболевание, похожее на вирус Коксаки, обнаружено у детей в садах и школах девяти регионов России в начале ноября, передает газета «Известия».

По данным издания, жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Татарстана, Удмуртии, а также Владимирской, Брянской, Калужской и Московской областей уже заразились энтеровирусной инфекцией.

Главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков в интервью СМИ заверил, что «в целом это неприятное заболевание, но достаточно обычное, давно живущее с человеком, и ждать длительной эпидемии не стоит».

5 ноября Роспотребнадзор запустил горячую линию в связи с сообщениями о вирусе Коксаки. В ведомстве рассказали, что с ее помощью соберут, в том числе, статистику заболеваемости.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщили о вспышке заболеваемости в турецком отеле. Утверждалось, что двое детей заразились вирусом Коксаки. Роспотребнадзор отправил запрос по текущей ситуации в минздрав Турции.

Симптомами вируса Коксаки являются рвота, диарея, судороги и сыпь. Заражение происходит при употреблении инфицированных воды, еды, а также через бытовые предметы. Возможен также воздушно-капельный путь передачи инфекции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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