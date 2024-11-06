«Известия»: минимум в девяти регионах России выявили вирус Коксаки
Заболевание, похожее на вирус Коксаки, обнаружено у детей в садах и школах девяти регионов России в начале ноября, передает газета «Известия».
По данным издания, жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Татарстана, Удмуртии, а также Владимирской, Брянской, Калужской и Московской областей уже заразились энтеровирусной инфекцией.
Главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков в интервью СМИ заверил, что «в целом это неприятное заболевание, но достаточно обычное, давно живущее с человеком, и ждать длительной эпидемии не стоит».
5 ноября Роспотребнадзор запустил горячую линию в связи с сообщениями о вирусе Коксаки. В ведомстве рассказали, что с ее помощью соберут, в том числе, статистику заболеваемости.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщили о вспышке заболеваемости в турецком отеле. Утверждалось, что двое детей заразились вирусом Коксаки. Роспотребнадзор отправил запрос по текущей ситуации в минздрав Турции.
Симптомами вируса Коксаки являются рвота, диарея, судороги и сыпь. Заражение происходит при употреблении инфицированных воды, еды, а также через бытовые предметы. Возможен также воздушно-капельный путь передачи инфекции.