Роспотребнадзор запустил горячую линию в связи с сообщениями о вирусе Коксаки

Ранее ряд Telegram-каналов сообщили о вспышке заболеваемости в турецком отеле. Утверждалось, что двое детей заразились вирусом Коксаки. Роспотребнадзор отправил запрос по текущей ситуации в минздрав Турции. Ведомство рекомендовало в целях профилактики тщательно мыть руки после посещения мест общественного пребывания, пить только бутилированную или кипяченую воду, мыть фрукты и овощи бутилированной или кипяченой водой и избегать контактов с людьми с признаками респираторных и кишечных инфекций.