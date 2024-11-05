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Роспотребнадзор запустил горячую линию в связи с сообщениями о вирусе Коксаки

Ведомости

Роспотребнадзор открыл горячую линию в связи с появлением сообщений о случаях заражения туристов из России в Турции энтеровирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На горячую линию рекомендуется обращаться при появлении признаков инфекционного заболевания у вернувшихся из зарубежных стран. Специалистам ведомства необходимо сообщить период нахождения в Турции, место отдыха, дату возвращения в страну, состояние здоровья на момент возвращения, дату ухудшения самочувствия, симптомы заболевания и др. Информация собирается для оперативного реагирования и оценки ситуации за октябрь, уточнили в Роспотребнадзоре.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщили о вспышке заболеваемости в турецком отеле. Утверждалось, что двое детей заразились вирусом Коксаки. Роспотребнадзор отправил запрос по текущей ситуации в минздрав Турции. Ведомство рекомендовало в целях профилактики тщательно мыть руки после посещения мест общественного пребывания, пить только бутилированную или кипяченую воду, мыть фрукты и овощи бутилированной или кипяченой водой и избегать контактов с людьми с признаками респираторных и кишечных инфекций.

4 ноября Роспотребнадзор взял на контроль осуществление процедуры утренних фильтров в школах и детских садах после сообщений о случаях выявления вируса Коксаки в российских регионах. Чтобы избежать распространения инфекции, принимаются меры по разобщению детей.

Вирус Коксаки – заболевание, которое характеризуется повышением температуры и появлением сыпи. Его источником может быть только человек: либо больной, либо здоровый носитель. Чаще всего вирус Коксаки поражает маленьких детей, проникая в организм через воду, пищу, грязные игрушки и руки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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