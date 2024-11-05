Роспотребнадзор запустил горячую линию в связи с сообщениями о вирусе Коксаки
Роспотребнадзор открыл горячую линию в связи с появлением сообщений о случаях заражения туристов из России в Турции энтеровирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте ведомства.
На горячую линию рекомендуется обращаться при появлении признаков инфекционного заболевания у вернувшихся из зарубежных стран. Специалистам ведомства необходимо сообщить период нахождения в Турции, место отдыха, дату возвращения в страну, состояние здоровья на момент возвращения, дату ухудшения самочувствия, симптомы заболевания и др. Информация собирается для оперативного реагирования и оценки ситуации за октябрь, уточнили в Роспотребнадзоре.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщили о вспышке заболеваемости в турецком отеле. Утверждалось, что двое детей заразились вирусом Коксаки. Роспотребнадзор отправил запрос по текущей ситуации в минздрав Турции. Ведомство рекомендовало в целях профилактики тщательно мыть руки после посещения мест общественного пребывания, пить только бутилированную или кипяченую воду, мыть фрукты и овощи бутилированной или кипяченой водой и избегать контактов с людьми с признаками респираторных и кишечных инфекций.
4 ноября Роспотребнадзор взял на контроль осуществление процедуры утренних фильтров в школах и детских садах после сообщений о случаях выявления вируса Коксаки в российских регионах. Чтобы избежать распространения инфекции, принимаются меры по разобщению детей.
Вирус Коксаки – заболевание, которое характеризуется повышением температуры и появлением сыпи. Его источником может быть только человек: либо больной, либо здоровый носитель. Чаще всего вирус Коксаки поражает маленьких детей, проникая в организм через воду, пищу, грязные игрушки и руки.