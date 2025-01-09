В Лос-Анджелесе сгорели дома актеров Гудмана и Леви

Утром 7 января в Калифорнии начались лесные пожары. В связи с этим в престижном районе Пасифик-Палисейдс была объявлена эвакуация, в зону которой, по данным NBC News, также попала резиденция вице-президента США Камалы Харрис. Согласно информации TMZ, местные отели переполнены. В Лос-Анджелесе было введено чрезвычайное положение. Согласно данным Reuters на 8 января, из-за лесных пожаров погибли как минимум пять человек, были уничтожены сотни домов. Более 100 000 человек получили приказ об эвакуации. В округе Лос-Анджелес электричества лишились почти 1 млн домов и предприятий.