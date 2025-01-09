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В Лос-Анджелесе сгорели дома актеров Гудмана и Леви

Ведомости

Лесной пожар в «звездном» районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс уничтожил дома актеров Джона Гудмана, Юджина Леви и Билли Кристалла. Об этом сообщает TMZ.

Согласно видеозаписи, имеющейся в распоряжении таблоида, от домов знаменитостей «не осталось ничего, кроме дымящихся руин».

Утром 7 января в Калифорнии начались лесные пожары. В связи с этим в престижном районе Пасифик-Палисейдс была объявлена эвакуация, в зону которой, по данным NBC News, также попала резиденция вице-президента США Камалы Харрис. Согласно информации TMZ, местные отели переполнены. В Лос-Анджелесе было введено чрезвычайное положение. Согласно данным Reuters на 8 января, из-за лесных пожаров погибли как минимум пять человек, были уничтожены сотни домов. Более 100 000 человек получили приказ об эвакуации. В округе Лос-Анджелес электричества лишились почти 1 млн домов и предприятий.

9 января американская певица и актриса Пэрис Хилтон сообщила, что ее дом в Малибу сгорел из-за лесного пожара.

8 января действующий президент США Джо Байден объявил о крупном стихийном бедствии в штате Калифорния и распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям штата и местных органов власти по восстановлению пострадавших от пожаров районов. 9 января американский лидер отменил предстоящую поездку в Италию, чтобы сосредоточиться на руководстве всеми федеральными операциями по ликвидации лесных пожаров в Калифорнии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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