В Лос-Анджелесе сгорели дома актеров Гудмана и Леви
Лесной пожар в «звездном» районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс уничтожил дома актеров Джона Гудмана, Юджина Леви и Билли Кристалла. Об этом сообщает TMZ.
Согласно видеозаписи, имеющейся в распоряжении таблоида, от домов знаменитостей «не осталось ничего, кроме дымящихся руин».
Утром 7 января в Калифорнии начались лесные пожары. В связи с этим в престижном районе Пасифик-Палисейдс была объявлена эвакуация, в зону которой, по данным NBC News, также попала резиденция вице-президента США Камалы Харрис. Согласно информации TMZ, местные отели переполнены. В Лос-Анджелесе было введено чрезвычайное положение. Согласно данным Reuters на 8 января, из-за лесных пожаров погибли как минимум пять человек, были уничтожены сотни домов. Более 100 000 человек получили приказ об эвакуации. В округе Лос-Анджелес электричества лишились почти 1 млн домов и предприятий.
9 января американская певица и актриса Пэрис Хилтон сообщила, что ее дом в Малибу сгорел из-за лесного пожара.
8 января действующий президент США Джо Байден объявил о крупном стихийном бедствии в штате Калифорния и распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям штата и местных органов власти по восстановлению пострадавших от пожаров районов. 9 января американский лидер отменил предстоящую поездку в Италию, чтобы сосредоточиться на руководстве всеми федеральными операциями по ликвидации лесных пожаров в Калифорнии.