Байден отменил визит в Италию из-за лесных пожаров в Калифорнии
Президент США Джо Байден принял решение отменить предстоящую поездку в Италию, чтобы сосредоточиться на руководстве всеми федеральными операциями по ликвидации лесных пожаров в Калифорнии. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По словам Жан-Пьер, Байден принял это решение после того, как вернулся из Лос-Анджелеса, где встретился с сотрудниками полиции, пожарной охраны и служб экстренного реагирования, которые боролись с пожарами.
В конце декабря сообщалось, что с 9 по 12 января Байден собирался посетить Ватикан и провести встречу с папой римским Франциском. ОФициально визит должен был быть посвящен усилиям по достижению мира. The New York Times писала, что действующий американский лидер также ищет «утешения» перед отставкой.
Пожары в Калифорнии начались 7 января. Байден 8 января объявил о крупном стихийном бедствии в штате Калифорния и распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям штата и местных органов власти по восстановлению районов, пострадавших от лесных пожаров.
По данным Reuters на 8 января, из-за лесных пожаров погибли по меньшей мере пять человек, уничтожены сотни домов. Более 100 000 человек получили приказ об эвакуации. Ураганные ветры препятствовали тушению пожаров и способствовали их распространению. В округе Лос-Анджелес без электричества остались почти 1 млн домов и предприятий.