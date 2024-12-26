NYT сообщила о стремлении Байдена найти «утешение» в Ватикане
Президент США Джо Байден проведет встречу с папой римским Франциском в январе в поиске «утешения» в связи с грядущей отставкой. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.
Представители Белого дома заявили, что официально визит Байдена в Ватикан с 9 по 12 января будет посвящен усилиям по достижению мира. Собеседник издания уточнил, что действующий американский лидер также ищет «утешения» перед отставкой. По его словам, папа римский Франциск стал союзником и советчиком Байдена и время от времени обменивался с ним телефонными звонками. Некоторые из этих звонков были случайными разговорами, которые начинались с «привет, как дела?».
26 декабря The Hill писала, что Байден готовится покинуть Белый дом без особой помпы, а демократы стараются перевернуть эту страницу и забыть о неудачном годе, в котором они проиграли избранному президенту США Дональду Трампу, который перетянул на себя внимание общественности задолго до вступления на пост. После выборов Байден совершил ряд крупных зарубежных поездок, помиловал сына и смягчил приговоры 37 заключенным. Президент США работает над достижением сделки по Газе, наращивает помощь Украине и выступает с речами в Вашингтоне и окрестностях. Но его публичное присутствие едва ли заметно на фоне заявлений Трампа о составе кабинета министров, интервью на телевидении и первой пресс-конференции, отметило издание.
5 ноября Трамп одержал победу на выборах президента США. «Ведомости» писали, что американские граждане доверяли ему больше по экономическим и миграционным вопросам. По этим темам избранного президента считали компетентнее не только оппонента, кандидата от демократов Камалы Харрис, но и Байдена, пока он участвовал в президентской гонке.