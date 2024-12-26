NYT сообщила о стремлении Байдена найти «утешение» в Ватикане

26 декабря The Hill писала, что Байден готовится покинуть Белый дом без особой помпы, а демократы стараются перевернуть эту страницу и забыть о неудачном годе, в котором они проиграли избранному президенту США Дональду Трампу, который перетянул на себя внимание общественности задолго до вступления на пост. После выборов Байден совершил ряд крупных зарубежных поездок, помиловал сына и смягчил приговоры 37 заключенным. Президент США работает над достижением сделки по Газе, наращивает помощь Украине и выступает с речами в Вашингтоне и окрестностях. Но его публичное присутствие едва ли заметно на фоне заявлений Трампа о составе кабинета министров, интервью на телевидении и первой пресс-конференции, отметило издание.