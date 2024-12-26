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NYT сообщила о стремлении Байдена найти «утешение» в Ватикане

Ведомости

Президент США Джо Байден проведет встречу с папой римским Франциском в январе в поиске «утешения» в связи с грядущей отставкой. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Представители Белого дома заявили, что официально визит Байдена в Ватикан с 9 по 12 января будет посвящен усилиям по достижению мира. Собеседник издания уточнил, что действующий американский лидер также ищет «утешения» перед отставкой. По его словам, папа римский Франциск стал союзником и советчиком Байдена и время от времени обменивался с ним телефонными звонками. Некоторые из этих звонков были случайными разговорами, которые начинались с «привет, как дела?».

26 декабря The Hill писала, что Байден готовится покинуть Белый дом без особой помпы, а демократы стараются перевернуть эту страницу и забыть о неудачном годе, в котором они проиграли избранному президенту США Дональду Трампу, который перетянул на себя внимание общественности задолго до вступления на пост. После выборов Байден совершил ряд крупных зарубежных поездок, помиловал сына и смягчил приговоры 37 заключенным. Президент США работает над достижением сделки по Газе, наращивает помощь Украине и выступает с речами в Вашингтоне и окрестностях. Но его публичное присутствие едва ли заметно на фоне заявлений Трампа о составе кабинета министров, интервью на телевидении и первой пресс-конференции, отметило издание.

5 ноября Трамп одержал победу на выборах президента США. «Ведомости» писали, что американские граждане доверяли ему больше по экономическим и миграционным вопросам. По этим темам избранного президента считали компетентнее не только оппонента, кандидата от демократов Камалы Харрис, но и Байдена, пока он участвовал в президентской гонке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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