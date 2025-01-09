В Малибу сгорел особняк Пэрис Хилтон
Дом американской певицы и актрисы Пэрис Хилтон в Малибу сгорел из-за распространения лесного пожара. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Instagram
«Сидеть с семьей, смотреть новости и видеть, как наш дом в Малибу сгорает дотла в прямом эфире – это то, что никто не должен испытывать», – написала Хилтон, призвав всех соблюдать правила эвакуации и оставаться в безопасности.
Пожары в Калифорнии начались 7 января. Действующий президент США Джо Байден 8 января объявил о крупном стихийном бедствии в штате Калифорния и распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям штата и местных органов власти по восстановлению районов, пострадавших от лесных пожаров.
По данным Reuters на 8 января, из-за лесных пожаров погибли по меньшей мере пять человек, уничтожены сотни домов. Более 100 000 человек получили приказ об эвакуации. Ураганные ветры препятствовали тушению пожаров и способствовали их распространению. По данным PowerOutage.us, в округе Лос-Анджелес без электричества остались почти 1 млн домов и предприятий.