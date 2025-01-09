В Малибу сгорел особняк Пэрис Хилтон

По данным Reuters на 8 января, из-за лесных пожаров погибли по меньшей мере пять человек, уничтожены сотни домов. Более 100 000 человек получили приказ об эвакуации. Ураганные ветры препятствовали тушению пожаров и способствовали их распространению. По данным PowerOutage.us, в округе Лос-Анджелес без электричества остались почти 1 млн домов и предприятий.