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СК России возбудил дело в отношении наемника из Парагвая

Ведомости

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против гражданина Республики Парагвай Кристиана Родриго Карвалло, подозреваемого в совершении теракта (ч. 2 ст. 205 УК РФ) и наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Следствие установило, что Карвалло принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории России. В октябре 2024 г. вооруженный иностранец незаконно вторгся в Курскую область, где совершал преступления против мирных жителей для «устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти».

Местонахождение парагвайца устанавливается.

В конце декабря 2024 г. СК сообщил о возбуждении уголовного дела против американца Райана О’Лири, подозреваемого в совершении теракта (ч. 2 ст. 205 УК РФ) и наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ). По данным следствия, в августе вооруженный гражданин США незаконно проник в Курскую область, где также совершал преступления против мирного населения.

В начале октября прошлого года директор ФСБ России Александр Бортников сообщал, что в интернациональном легионе украинской армии состоят 18 000 наемников из 85 государств, в том числе стран постсоветского пространства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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