СК России возбудил дело в отношении наемника из Парагвая
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против гражданина Республики Парагвай Кристиана Родриго Карвалло, подозреваемого в совершении теракта (ч. 2 ст. 205 УК РФ) и наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Следствие установило, что Карвалло принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории России. В октябре 2024 г. вооруженный иностранец незаконно вторгся в Курскую область, где совершал преступления против мирных жителей для «устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти».
Местонахождение парагвайца устанавливается.
В конце декабря 2024 г. СК сообщил о возбуждении уголовного дела против американца Райана О’Лири, подозреваемого в совершении теракта (ч. 2 ст. 205 УК РФ) и наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ). По данным следствия, в августе вооруженный гражданин США незаконно проник в Курскую область, где также совершал преступления против мирного населения.
В начале октября прошлого года директор ФСБ России Александр Бортников сообщал, что в интернациональном легионе украинской армии состоят 18 000 наемников из 85 государств, в том числе стран постсоветского пространства.