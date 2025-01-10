СК России возбудил дело в отношении наемника из Парагвая

В конце декабря 2024 г. СК сообщил о возбуждении уголовного дела против американца Райана О’Лири, подозреваемого в совершении теракта (ч. 2 ст. 205 УК РФ) и наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ). По данным следствия, в августе вооруженный гражданин США незаконно проник в Курскую область, где также совершал преступления против мирного населения.