Американский наемник О’Лири стал фигурантом уголовного дела в России
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против гражданина США Райана О’Лири, заочно подозреваемого в совершении теракта (ч. 2 ст. 205 УК РФ) и наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ). Об этом сообщается в Telegram-канале военных следственных органов СК РФ.
Установлено, что американец принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории России. В августе вооруженный О’Лири незаконно проник в Курскую область. В регионе иностранец совершал преступления против мирного населения в целях «устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти».
Следствие устанавливает местонахождение О’Лири.
20 декабря СК возбудил дело о теракте и наемничестве (ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 359 УК РФ) против гражданки Дании Аннабель Йоргенсен. По данным правоохранителей, в ноябре иностранка незаконно пересекла границу РФ и вторглась в Курскую область. Женщина совершала преступные действия против мирных жителей региона, указывали в СК. «Коммерсантъ» писал, что женщина является профессиональным военным. Участвуя в боевых действиях на стороне Украины, гражданка Дании с июня по ноябрь 2024 г. получила не менее $6000, утверждает следствие.
В начале октября директор ФСБ России Александр Бортников заявлял, что в интернациональном легионе вооруженных сил Украины (ВСУ) состоят 18 000 наемников из 85 государств, включая страны постсоветского пространства.