Американский наемник О’Лири стал фигурантом уголовного дела в России

20 декабря СК возбудил дело о теракте и наемничестве (ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 359 УК РФ) против гражданки Дании Аннабель Йоргенсен. По данным правоохранителей, в ноябре иностранка незаконно пересекла границу РФ и вторглась в Курскую область. Женщина совершала преступные действия против мирных жителей региона, указывали в СК. «Коммерсантъ» писал, что женщина является профессиональным военным. Участвуя в боевых действиях на стороне Украины, гражданка Дании с июня по ноябрь 2024 г. получила не менее $6000, утверждает следствие.