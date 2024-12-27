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Американский наемник О’Лири стал фигурантом уголовного дела в России

Ведомости

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против гражданина США Райана О’Лири, заочно подозреваемого в совершении теракта (ч. 2 ст. 205 УК РФ) и наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ). Об этом сообщается в Telegram-канале военных следственных органов СК РФ.

Установлено, что американец принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории России. В августе вооруженный О’Лири незаконно проник в Курскую область. В регионе иностранец совершал преступления против мирного населения в целях «устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти».

Следствие устанавливает местонахождение О’Лири.

20 декабря СК возбудил дело о теракте и наемничестве (ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 359 УК РФ) против гражданки Дании Аннабель Йоргенсен. По данным правоохранителей, в ноябре иностранка незаконно пересекла границу РФ и вторглась в Курскую область. Женщина совершала преступные действия против мирных жителей региона, указывали в СК. «Коммерсантъ» писал, что женщина является профессиональным военным. Участвуя в боевых действиях на стороне Украины, гражданка Дании с июня по ноябрь 2024 г. получила не менее $6000, утверждает следствие.

В начале октября директор ФСБ России Александр Бортников заявлял, что в интернациональном легионе вооруженных сил Украины (ВСУ) состоят 18 000 наемников из 85 государств, включая страны постсоветского пространства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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