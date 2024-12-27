«Коммерсантъ»: наемница ВСУ из Дании оказалась профессиональным военным

После вторжения украинских военных на территорию России через нефункционирующий автомобильный пункт пропуска «Суджанский» в августе, туда не позднее 15 ноября прибыла и Йоргенсен. Ее участие в боевых действиях трактуются как теракт, совершенный в составе группы лиц по предварительному сговору с иными неустановленными военными и украинскими наемниками. Указывается, что действия Йоргенсен привели к тяжким последствиям, в том числе к нападению на населенные пункты Суджанского района Курской области, обстрелам жилых домов, школ, больниц, административных зданий, мест дислокации военных и сотрудников правоохранительных органов.