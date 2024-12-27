«Коммерсантъ»: наемница ВСУ из Дании оказалась профессиональным военным
Гражданка Дании Аннабель Йоргенсен, против которой в России возбуждено уголовное дело о теракте и наемничестве из-за участия в боях на стороне Украины, оказалась профессиональным военным. Она уже вернулась на родину. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным Главного военного следственного управления СК РФ, в начале 2024 г. Йоргенсен прибыла на Украину через Польшу, попав в пункт постоянной дислокации одного из наемнических формирований, которое связано с группировкой «Правый сектор
Йоргенсен подписала контракт. Она получала за службу не менее $1000 ежемесячно и премии за убитых и ликвидированную военную технику. Следствие утверждает, что участвуя в боевых действиях на стороне Украины гражданка Дании с июня по ноябрь 2024 г. получила не менее $6000.
После вторжения украинских военных на территорию России через нефункционирующий автомобильный пункт пропуска «Суджанский» в августе, туда не позднее 15 ноября прибыла и Йоргенсен. Ее участие в боевых действиях трактуются как теракт, совершенный в составе группы лиц по предварительному сговору с иными неустановленными военными и украинскими наемниками. Указывается, что действия Йоргенсен привели к тяжким последствиям, в том числе к нападению на населенные пункты Суджанского района Курской области, обстрелам жилых домов, школ, больниц, административных зданий, мест дислокации военных и сотрудников правоохранительных органов.
20 декабря Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Йоргенсен. Дело возбуждено по п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 359 УК РФ (террористический акт и наемничество).
По информации ведомства, Йоргенсен принимала участие в вооруженном конфликте на территории России в качестве наемника, в ноябре она незаконно пересекла границу РФ и вторглась в Курскую область. Датчанка совершала преступные действия против мирных жителей региона, указывали в СК.