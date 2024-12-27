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«Коммерсантъ»: наемница ВСУ из Дании оказалась профессиональным военным

Ведомости

Гражданка Дании Аннабель Йоргенсен, против которой в России возбуждено уголовное дело о теракте и наемничестве из-за участия в боях на стороне Украины, оказалась профессиональным военным. Она уже вернулась на родину. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным Главного военного следственного управления СК РФ, в начале 2024 г. Йоргенсен прибыла на Украину через Польшу, попав в пункт постоянной дислокации одного из наемнических формирований, которое связано с группировкой «Правый сектор (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)». Она прошла боевую подготовку, после чего вступила в состав 7-го отдельного штурмового батальона «Арей» 129-й отдельной бригады сил территориальной обороны ВСУ.

Йоргенсен подписала контракт. Она получала за службу не менее $1000 ежемесячно и премии за убитых и ликвидированную военную технику. Следствие утверждает, что участвуя в боевых действиях на стороне Украины гражданка Дании с июня по ноябрь 2024 г. получила не менее $6000.

После вторжения украинских военных на территорию России через нефункционирующий автомобильный пункт пропуска «Суджанский» в августе, туда не позднее 15 ноября прибыла и Йоргенсен. Ее участие в боевых действиях трактуются как теракт, совершенный в составе группы лиц по предварительному сговору с иными неустановленными военными и украинскими наемниками. Указывается, что действия Йоргенсен привели к тяжким последствиям, в том числе к нападению на населенные пункты Суджанского района Курской области, обстрелам жилых домов, школ, больниц, административных зданий, мест дислокации военных и сотрудников правоохранительных органов.

20 декабря Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Йоргенсен. Дело возбуждено по п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 359 УК РФ (террористический акт и наемничество).

По информации ведомства, Йоргенсен принимала участие в вооруженном конфликте на территории России в качестве наемника, в ноябре она незаконно пересекла границу РФ и вторглась в Курскую область. Датчанка совершала преступные действия против мирных жителей региона, указывали в СК.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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